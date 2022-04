Russia, l'intelligence britannica: "Emergono prove sui crimini di guerra commessi da Mosca"

globalist

11 Aprile 2022 - 11.48

Sono in corso indagini sui crimini di guerra. Proseguono nel frattempo le attività per accertare se siano stati commessi crimini di guerra dal 24 febbraio ad oggi da parte dei russi. Secondo l’intelligence del Ministero della Difesa del Regno Unito “ulteriori prove continuano ad emergere dopo il ritiro delle forze russe dall’Ucraina settentrionale, ciò include la scoperta di una tomba improvvisata contenente civili ucraini morti vicino a Buzova“.

“Alcuni proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno portati come prove in tribunale per crimini contro l’umanità e violazioni delle convenzioni riguardanti l’uso di bombe a grappolo da parte dei russi” aggiunge il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko, dopo una visita a Chernihiv. L’intelligence britannica nel suo ultimo bollettino lancia l’allarme, dopo il Donetsk, i russi potrebbero usare munizioni al fosforo anche a Mariupol. I ministri degli Esteri dell’Ue, oggi riuniti a Lussemburgo, hanno incontrato il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan che li ha informati sui progressi dell’indagine avviata dall’Aja sui crimini di guerra commessi in Ucraina.