Ucraina, il sindaco di Bucha: "Ho invitato Lavrov perché veda ciò che hanno fatto i militari russi con i suoi occhi"

5 Maggio 2022 - 18.14

La città è stata violentata da una terribile strage che ancora adesso, nonostante i satelliti, i russi smentiscono categoricamente.

“La situazione è molto difficile. Stiamo ripulendo la città, le strade. Dopo l’occupazione tutte le infrastrutture sono state distrutte. Non si tratta di una guerra tra Russia e Ucraina ma di una vera terza guerra mondiale. Se non li fermiamo qui in Ucraina loro andranno avanti e arriveranno in Italia, arriveranno fino a Lisbona. Dobbiamo fare di tutto per fermarli. Questi mostri credono di essere Dio. La Russia è un paese terrorista che deve essere fermato. Ho invitato il signor Lavrov a venire a Bucha a vedere ciò he è stato fatto dai militari russi con i suoi occhi. Quando parliamo di Bucha si parla certamente di genocidio. Perché 419 persone, civili, donne, bambini sono stati uccisi senza alcun motivo. Possiamo immaginare quali emozioni abbia avuto una ragazza dopo una violenza oppure una persona che abbia visto altre persone essere uccise».

Così Rai Radio1, intervistato dalla trasmissione `In VivaVoce´, il sindaco della città di Bucha, Anatolii Fedoruk.