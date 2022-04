Ucraina, Austin: "Non c'è tempo da perdere, la Russia va fermata prima che punti la Moldavia"

globalist

26 Aprile 2022 - 17.57

Guerra in Ucraina, c’è davvero il rischio di una escalation se non si placheranno i toni.

“Non abbiamo tempo da perdere, le prossime settimane saranno cruciali, dobbiamo muoverci alla velocità della guerra”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin in apertura della conferenza stampa di conclusione del vertice di oggi nella base Usa di Ramstein, in Germania, ringraziando i colleghi dei Paesi che in questi mesi si sono fatti avanti per aiutare l’Ucraina.

“Il lavoro che abbiamo fatto insieme a tempo di record ha fatto un’enorme differenza sul campo di battaglia, il presidente Zelensky me lo ha detto chiaramente domenica a Kiev” ha aggiunto, sottolineando che lo sforzo non è finito per i Paesi “di tutto il mondo che si sono fatti avanti per rispondere alle richieste di Kiev”.

Per questo la riunione di oggi è stata importante e “so che tutti leader oggi la lasciano più determinati a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione e le atrocità della Russia”, ha detto ancora il capo del Pentagono annunciando che è stato deciso di rendere mensile la riunione del “gruppo di contatto” per poter “intensificare e coordinare” il sostegno a Kiev.

I rischi in Moldova

“Noi non vogliamo vedere nessun ‘spill over’ del conflitto in Moldova, e ripeto è importante che facciamo tutto il possibile perché l’Ucraina abbia successo, questo è il modo migliore per affrontare questo rischio”.

Così, durante la conferenza stampa oggi alla base militare di Ramstein, il capo del Pentagono Lloyd Austin, ha risposto ad una domanda sul rischio di un allargamento del conflitto nella confinante Moldova, sottolineando che “stiamo ancora verificando le cause delle recenti violenze, stiamo ancora facendo le analisi”.