Strano attentato in Transnistria: esplosioni al ministero dell'auto-proclamata repubblica protetta dalla Russia

25 Aprile 2022 - 23.23

Un attentato molto strano e anomalo che per molti potrebbe essere una azione simulata per dare alla Russia il pretesto per poter davvero mettere nel mirino la Transinistra, ossia riconoscere l’autoproclamata repubblica che si è staccata dalla Moldavia e dove già ci sono soldati russi.

Primo passo verso il pretesto per pretendere l’invasione del sud dell’Ucraina e assicurare la continuità territoriale all’enclave separatista.

Esplosioni nei pressi dell’edificio del ministero della Sicurezza dello Stato a Tiraspol, in Transnistria, enclave russa in Moldova. In strada sono stati rinvenuti tubi lanciagranate. Nei giorni scorsi, il ministero della Difesa russo aveva affermato che tra gli obiettivi della seconda fase dell’operazione speciale c’è anche l’accesso alla Transnistria.

– Il centro stampa del ministero dell’Interno della Transnistria ha denunciato spari con un lanciamissili Rpg contro un edificio governativo a Tiraspol, capitale dell’autoproclamata repubblica filorussa in territorio moldavo. Il ministero ha precisato che non vi sono morti o feriti.

Le esplosioni sono avvenute attorno alle 17 ore locale all’incrocio fra le centrali via Marx e via Manoilov. Si registrano finestre rotte e fumo. L’edificio ministeriale è stato circondato dalla polizia e sul posto sono intervenuti pompieri e servizi sanitari.