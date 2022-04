Putin dà una onorificenza alla Brigata accusata della strage di Bucha

globalist

18 Aprile 2022 - 17.24

Una provocazione o un modo per mostrare che la strage sia solo una fake new dell’Occidente, come dicono al Cremlino.

Il presidente russo Vladimir Putin ha insignito di una onorificenza la brigata dell’esercito che è stata accusata dei massacri commessi nella cittadina ucraina di Bucha.

Il presidente russo ha motivato l’onorificenza con «l’eroismo» della 64esima brigata fucilieri motorizzati. Lo riferisce il Cremlino, informando che Putin ha emanato un decreto che accorda il «titolo onorifico di Guardia» all’unità militare, a seguito dell’«eroismo e della tenacia, della determinazione e del coraggio» dei suoi componenti.