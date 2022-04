'Deucranizzare' l'Ucraina: è la vera mission politica e culturale dello Zar Vladimir Putin

Umberto De Giovannangeli

7 Aprile 2022 - 17.16

L’armamentario ideologico del “putinismo” a sostegno della guerra d’aggressione all’Ucraina. Una decodificazione di fondamentale importanza, da qui l’impegno reiterato di Globalist, per spazzare via, con argomentazioni storico-culturali documentate, una narrazione che vorrebbe la Russia impegnata in una sorta di guerra di difesa nei confronti di un Occidente, Usa, Europa, Nato, che sta combattendo a sua volta una guerra per procura armando la resistenza ucraina.

La fake della “denazificazione”

Di grande interesse è l’analisi, su Haaretz, di Ksenia Svetlova. Ex ex membro della Knesset, il Parlamento israeliano, la professoressa Svetlova è direttore del programma Israele-Medio Oriente al Mitvim – l’istituto israeliano per la politica estera regionale, e policy fellow all’Istituto per la politica e la strategia dell’Università Reichmann. È autrice di “On High Heels through the Middle East” (Pardes, 2021

Così Svetlova: “La peculiarità dell’Ucraina moderna, nazificata, è nella sua informe e ambivalenza, che maschera il nazismo come un desiderio di ‘indipendenza’ e un percorso ‘europeo’ (occidentale, filoamericano) di ‘sviluppo’… La denazificazione dell’Ucraina è anche la sua inevitabile de-europeizzazione… L”ucronazismo’ rappresenta una minaccia molto più grande per il mondo e la Russia che la versione hitleriana del nazismo tedesco.” Timofei Sergeitsev, “Cosa dovrebbe fare la Russia all’Ucraina”, RIA Novosti, 3 aprile 2022

Il governo russo e la sua macchina di propaganda non ha riconosciuto e non riconoscerà nessuna delle atrocità perpetrate dai soldati russi in Ucraina – a Mariupol, Bucha, Berdyanka o altrove.

Prima di tutto, secondo il Cremlino, non c’è nessuna guerra in corso in Ucraina. In secondo luogo – i soldati russi hanno colpito solo obiettivi militari, e per quanto riguarda le città distrutte e i cittadini uccisi – sono le ciniche manipolazioni dell’esercito ucraino o dei battaglioni di difesa locali che hanno commesso queste azioni nel tentativo di diffamare il buon nome della Russia. Così, quando il mondo intero, inorridito dai crimini di guerra rivelati a Bucha, chiede: “Qual è il prossimo passo per la Russia?” pesando più sanzioni e azioni punitive contro Mosca, la leadership russa è concentrata su una domanda parallela: Qual è il prossimo passo per l’Ucraina?

Chiunque abbia pensato che il fallimento del blitz di Kiev fino alla sottomissione avrebbe fatto deragliare il presidente Vladimir Putin dal suo piano originale, per riportare la disobbediente Ucraina alla sua naturale sottomissione sotto le ali russe, deve rivedere le sue ipotesi. Negli ultimi giorni, l’operazione di propaganda della Russia ha intensificato i suoi sforzi per spiegare la logica al di là di questa “operazione militare speciale”. Un op-ed pubblicato da RIA Novosti (l’agenzia di stampa interna statale russa) scritto da Timofei Sergeitsev, uno scrittore e un regista che una volta faceva da consulente per i presidenti filorussi dell’Ucraina Leonid Kuchma (1999) e Victor Yanukovich (2004), offre un manifesto brutale del piano della Russia per l’Ucraina: una visione orribile di un’ideologia imperialista che chiede non solo la denazificazione, ma anche la de-ucrainizzazione e, infine, lo smembramento dell’Ucraina, “riportata entro i suoi confini naturali e spogliata della funzionalità politica. ” Mentre i riferimenti di Putin alla denazificazione nel suo ultimo discorso pochi giorni prima della guerra erano piuttosto vaghi (si riferiva al governo ucraino? A specifici battaglioni ucraini, come l’Azov o l’Aydar?) Sergeitsev è sia specifico, che completo, su chi sono i nazisti e quanto duramente la Russia deve colpirli. Sergeitsev spiega nella sua lezione di propaganda che: “La denazificazione è necessaria quando una parte significativa del popolo, molto probabilmente la sua maggioranza, è stata codificata dal regime nazista e attirata nella sua agenda politica. Cioè, quando l’ipotesi ‘il popolo è buono – è il governo che è cattivo’ non funziona”.

Descrive a lungo, come (a differenza della Georgia o degli stati baltici) “il moderno stato nazionale ucraino è un fallimento”, perché ogni tentativo di costruire un tale stato porterà al nazismo. “L’ucrainismo è una costruzione artificiale anti-russa che manca di qualsiasi sostanza civilizzatrice”.

Negli ultimi anni, Sergeitsev ha scritto numerosi op-eds sull’Ucraina e sul pericolo che rappresenta per lo stato russo e il popolo russo. È un ospite regolare nei talk show di Vladimir Soloviev, un alto propagandista di Putin che è entrato nella lista delle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti. Gli piace chiamare l’Ucraina “paese 404”, un riff sul messaggio di errore di internet che appare quando un link porta a una pagina o risorsa che non esiste, per implicare che l’Ucraina è una finzione che non esiste nella vita reale.

E chi deve decidere se l’Ucraina è uno stato riuscito o fallito, e quindi se merita un’identità nazionale, libertà individuali e sovranità? È la Russia, dice Sergeitsev, facendo eco agli stessi leader del paese – Putin e l’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Quest’ultimo ha detto proprio di recente che “l’ucrainismo profondo, alimentato dal veleno anti-russo e dalle bugie che consumano tutto sulla sua identità, è un grande falso”, e ha continuato: L’Ucraina è diventata “il Terzo Reich” e condividerà il suo destino. Sergeitsev dichiara che la Russia sarà il “custode dei processi di Norimberga” del dopoguerra.

Secondo questa ideologia, i soldati che combattono oggi contro gli ucraini non stanno combattendo contro gli esseri umani ma contro i nazisti, e poiché una gran parte della popolazione ha votato per il suo governo (chiamato da Sergeitsev, Soloviev e altri, “la banda di Bandera”, come il nazionalista ucraino della seconda guerra mondiale che si alleò e poi ruppe con Hitler) è ugualmente infestata dal bacillo nazista.

Il risultato orribile di questa logica è che la popolazione civile, immutabile collaboratrice del nazismo, non può e non deve essere risparmiata, proprio come non furono risparmiati i civili durante il bombardamento di Dresda alla fine della seconda guerra mondiale. Putin, che ha servito a Dresda come ufficiale del KGB, parla spesso di Dresda. Conosce bene la storia. Dopo aver disumanizzato gli ucraini (obiettivo chiave della propaganda russa), negando loro il diritto a un’identità unica diversa da quella russa, dopo aver giustificato le atrocità (“la punizione deve essere dura”) e glorificato la repressione, la rieducazione e la sofferenza ucraina (“le tragedie e i drammi sono buoni per quelle nazioni sedotte per diventare nemiche della Russia”), Sergeitsev spiega infine cosa la Russia – una potenza imperiale incaricata di “decolonizzare l’Ucraina”, nelle sue stesse parole, e uno stato che non si vergogna di ostentare la sua forza – deve fare all’Ucraina dopo.

L’unico modo per controllare l’Ucraina e il suo carattere intrinsecamente nazista è quello di smembrarla. L’est del paese dovrebbe essereannesso dalla Russia, mentre “le regioni cattoliche”, l’Ucraina occidentale, “rimarranno ostili alla Russia, ma sarà neutrale e smilitarizzata, e il nazismo sarà vietato lì. Gli odiatori della Russia andranno lì”.

E cosa “garantirebbe” l’assoggettamento quietista dell’Ucraina di fantoccio e la sua conformità ai diktat russi? La “minaccia di una continuazione immediata dell’operazione militare”, dice Sergeitsev. Egli ipotizza anche se assicurare un’Ucraina residua neutrale, e neutralizzata, potrebbe richiedere “una presenza militare russa permanente sul suo territorio”.

Nessun piano Marshall per l’Ucraina sponsorizzato dall’Occidente deve essere permesso. Nessun processo di occidentalizzazione, nessun ritorno in Europa, può avvenire dopo la guerra. L’Ucraina deve (in un linguaggio che ricorda un po’ quello degli ideologi della rivoluzione iraniana) “liberarsi dall’intossicazione, dalla tentazione e dalla dipendenza della cosiddetta scelta europea”. Mosca ha scritto un futuro diverso per l’Ucraina: Unirsi a un asse alternativo, ma ancora immaginario, che Medvedev immagina come una “Eurasia aperta, da Lisbona a Vladivostok”. Questo manifesto d’odio, che integra molte caratteristiche del fascismo, risuona con le idee e le ipotesi che hanno fluttuato nel discorso pubblico durante gli ultimi anni in Russia. Mentre il pezzo di Sergeitsev non è un vero e proprio piano d’azione del Cremlino, militare e politico, per l’Ucraina, rivela molto su come gli ideologi e i sostenitori di questa guerra immaginano il futuro dopo la guerra – un’Ucraina schiacciata, smembrata, svuotata, priva di qualsiasi volontà politica, identità culturale, esercito o indipendenza.

Quanto durerà la guerra in Ucraina? Per quanto tempo la Russia è preparata a trincerarsi? L’imminente e altamente risonante anniversario del mese prossimo – il 9 maggio, Giorno della Vittoria sulla Germania nazista – innescherà un’ulteriore escalation militare russa al di là delle armi convenzionali? L’op-ed di Timofei Sergeitsev non lascia spazio all’ottimismo: La Russia vede l’Ucraina come un campo di battaglia non solo per carri armati e missili, ma per una guerra ideologica tra Mosca e l’Occidente collettivo. La posta in gioco è esistenziale per Mosca, e quindi per il bene della vittoria in questa guerra tutto può (essere permesso) di accadere – tortura, omicidio e persino genocidio.

La Russia, sotto Putin, non si fermerà finché non potrà trasmettere l’immagine della sua vittoria sui “nazisti” ed espandere con forza la sua sfera di influenza. Finché il regime di Putin rimane al potere, l’Ucraina e gli ucraini non saranno al sicuro. È altrettanto dubbio se a Kiev sarà permesso di riprendersi.

La domanda è cosa succederà se la Russia non riuscirà a raggiungere questo obiettivo usando l’arma convenzionale. I suoi propagandisti non sono timidi nel ricordare al mondo che la Russia ha sempre altre opzioni, ancora più spaventose e devastanti”.

Così la professoressa Svetlova. Opzioni spaventose e devastanti. Come quella atomica.