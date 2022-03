La "pax siriana" in Ucraina: ecco il piano di Putin, Zar di tutti i fascismi

Umberto De Giovannangeli

26 Marzo 2022 - 14.11

Imporre all’Ucraina la “pax siriana”. Imporre con la forza una frammentazione statuale con le aree strategicamente più rilevanti trasformate in protettorati russi. Lo zar pensa a questo. E per ottenerlo è disposto anche ad accettare che a Kiev resti a governare uno Stato d’Ucraina depauperato del 30-40% dell’attuale territorio nazionale, l’odiato (dal Cremlino) Zelensky.

La “pax siriana”

A darne conto, ad Haaretz, è uno dei capi dell’intelligence ucraina più vicino al presidente.

Il tutto in un documentato report di una delle firme storiche del quotidiano progressista israeliano: Anshel Pfeffer, “Ogni sera – scrive Pfeffer – da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto un discorso video alla nazione, in ucraino. Mercoledì sera, mentre il primo mese di guerra volgeva al termine, ha parlato invece in inglese, rivolgendosi alle persone di tutto il mondo. Stava cercando di convincerli che “la Russia sta cercando di sconfiggere la libertà di tutte le persone in Europa, di tutte le persone nel mondo” e li ha invitati ad unirsi in atti di protesta e solidarietà per l’Ucraina, ovunque essi vivano.

Zelensky è pienamente consapevole della breve durata dell’attenzione del mondo e che dopo un mese di intensi combattimenti, senza una fine in vista, i problemi dell’Ucraina potrebbero non essere più in cima all’agenda globale. Ma non è solo l’opinione mondiale – e con essa il sostegno militare e diplomatico che l’Ucraina ha ricevuto dall’Occidente – che preoccupa Zelensky.

Ha bisogno soprattutto di convincere il suo pubblico, che sta appena iniziando ad abituarsi all’idea che ora sta guardando la prospettiva di una guerra prolungata che potrebbe durare ancora molti mesi, anche anni, che continuerà a godere di quel sostegno nei giorni bui a venire. Il popolo ucraino ha sorpreso tutti, compreso se stesso, rimanendo unito e tenendo testa all’esercito russo enormemente superiore. Ma continuare a farlo, una volta passata la prima vampata di successo sul campo di battaglia, sarà molto più difficile. Mentre Zelensky come presidente è la polena, c’è un’intera squadra di persone che gestisce lo sforzo bellico, i servizi militari e di intelligence, le infrastrutture civili e l’economia. Nelle prime ore della guerra, si temeva una “operazione di decapitazione” russa per cercare di eliminare Zelensky e molti dei più alti funzionari dell’Ucraina, al fine di rendere il paese senza leader. Questi piani sono falliti, in parte a causa delle informazioni passate in anticipo dalle agenzie di intelligence occidentali. I membri di questo gruppo sono raramente insieme nella stessa stanza. Operano autonomamente, da luoghi segreti, e tengono riunioni su linee di videoconferenza sicure. All’inizio di questa settimana, uno di loro – un funzionario dei servizi segreti di alto livello che non può essere nominato – si è incontrato in un edificio per uffici vuoto e senza nome in una parte squallida e residenziale di Kiev con i reporter di tre organizzazioni giornalistiche, tra cui Haaretz. Ha offerto la sua valutazione di come la guerra è andata finora e le sue speranze, ma soprattutto preoccupazioni, per il futuro. Come il suo capo Zelensky, anche l’alto funzionario si era fatto crescere la barba in tempo di guerra, ma preferiva un comodo maglione alla tuta mimetica del presidente. Per tutta l’intervista, ha dato l’impressione di essere un accademico divertito – anche se spesso l’urgenza che sentiva irrompeva a metà della frase. La sua più grande preoccupazione, ha detto all’inizio dell’intervista, è che “Putin sta cercando di trasformare l’Ucraina in Siria”. È tornato su questo tema anche alla fine dell’intervista. “Ho molta paura di una guerra prolungata e ho davvero paura di uno scenario siriano”, ha detto. “Spero che lo eviteremo, ma sono passati solo 25 giorni”.

Si è detto incoraggiato dal modo in cui l’esercito e la società ucraina in generale hanno resistito alla guerra finora, ma ha ricordato che “l’Ucraina ha una forte tradizione di rivoluzioni, una forte vena ribelle. L’Ucraina è nata in una rivoluzione di cosacchi nel XVII secolo”.

In altre parole, mentre l’affermazione del presidente russo Vladimir Putin che l’Ucraina non è una vera nazione con una sua storia è falsa, non ha nemmeno un grande record di tenuta insieme come entità politica.

La politica frammentaria è stata una delle ragioni per cui la comunità di intelligence dell’Ucraina è stata scettica fino all’ultimo momento sul fatto che la guerra sarebbe scoppiata, cosa che alla fine è avvenuta il 24 febbraio. La valutazione dell’alto funzionario era che “Putin finora ha avuto un grande successo, e in Ucraina, entro un anno, un anno e mezzo, potrebbe raggiungere i suoi obiettivi. Senza una guerra. L’ho pensato un mese fa. Se non avesse iniziato la guerra, sarebbe stato possibile per lui raggiungere i suoi obiettivi – almeno destabilizzare l’Ucraina. Eravamo in un panorama politico estremamente pericoloso ed estremamente controverso. Il rating [di approvazione] di Zelensky era del 21% appena prima della guerra”.

C’erano altre ragioni per lo scetticismo, nonostante gli alleati occidentali dell’Ucraina le fornissero informazioni sulle intenzioni di guerra di Putin che, col senno di poi, si sono rivelate “precise”.

“Stavamo aspettando una crisi, una crisi profonda. Ma ad essere onesti, non abbiamo visto veri preparativi” da parte russa, ha detto il funzionario.

Nonostante tutti i soldati e le attrezzature militari che la Russia aveva accumulato ai confini dell’Ucraina, gli ucraini pensavano ancora che Putin stesse bluffando perché gli ordini non erano passati ai comandanti tattici dell’esercito russo.

“Quando mandi attrezzature militari, carri armati, ecc. e quando mandi soldati, i militari – i comandanti – hanno bisogno forse di due settimane per coordinarsi tra loro. Anche negli ultimi giorni prima dell’invasione, non c’erano preparativi tattici. È impossibile spingere la guerra senza questo tipo di preparazione – ed è la ragione per cui non hanno avuto successo”.

Ma ha detto che rimane “un pessimista per natura”, nonostante i successi inaspettati dell’esercito ucraino e quello che sembra un continuo fallimento dei russi nel raggiungere i loro obiettivi.

“Sono pienamente consapevoli che il primo passo non ha avuto successo”, ha detto. “Ma è normale per l’esercito russo. Nella guerra di Finlandia [la guerra d’inverno del 1939, quando l’Unione Sovietica invase la Finlandia], la prima ondata non ebbe successo e la seconda, dopo la preparazione, ebbe successo.

“Sarei molto felice”, ha aggiunto, se la battuta d’arresto militare segnasse anche l’inizio della fine per il regime di Putin. “Ma devo prepararmi per una guerra prolungata. Se finisce domani, allora è fantastico. Ma se non finisce?”

‘Mosca è delusa’

Per la leadership ucraina, preparare psicologicamente la nazione per una lunga guerra che avrà anche battute d’arresto e disastri è la questione più importante. “Per l’esercito russo, questa guerra è un disastro naturale”, ha detto. “Mosca è delusa” – ma possono andare avanti. A meno che non ci sia un improvviso cambiamento politico sotto forma di un colpo di palazzo del Cremlino, l’esercito russo continuerà a combattere.

“Cercheranno di continuare finché saranno in grado di farlo”, anche se questo significa esaurire tutte le risorse che i russi hanno ancora sul campo. “Cercheranno di accerchiare Kiev, e nel sud di catturare Mykolaiv e Odessa – che finora non è stata attaccata a causa di una tempesta in mare [che ha reso difficile per la marina russa sbarcare le forze sulla costa del Mar Nero]. Agiranno secondo la dottrina sovietica e lanceranno un’altra ondata di 10-15 giorni”.

I russi cercheranno anche di costringere l’esercito bielorusso ad unirsi alla guerra come rinforzi, e porteranno mercenari da paesi devastati dalla guerra in cui la Russia è coinvolta come la Siria, la Libia e il Mali.

Ecco perché, nonostante i suoi complimenti ai mediatori come il primo ministro israeliano Naftali Bennett per i loro sforzi nel tentativo di trovare un compromesso tra le parti in guerra, non dà loro molte possibilità di successo.

“Sono molto pessimista sui negoziati”, ha detto il funzionario. “Ma stiamo lavorando. È una possibilità e continuiamo a lavorare con questi negoziati. Ci stiamo lavorando perché c’è una possibilità e continueremo a provarci”, nonostante i russi abbiano inviato rappresentanti di secondo livello ai colloqui.

“Siamo pronti a parlare di neutralità. Di Crimea, Luhansk e Donetsk. Ma loro vogliono” fare “rivendicazioni sulla sovranità di altre regioni. Hanno cercato di organizzare ora una Repubblica Popolare di Kherson”, ha aggiunto, riferendosi all’unica grande città ucraina che la Russia ha catturato finora, nell’est, dove la popolazione principalmente russofona è uscita ogni giorno per protestare contro gli occupanti russi.

La Russia ha arrestato il sindaco della città e lo ha sostituito con un collaboratore, e il governo ucraino crede che il prossimo passo sarà quello di annunciare un referendum come quello che ha avuto luogo nel 2014 in Crimea e ha aperto la strada alla sua annessione.

“I russi pensavano che avrebbero avuto molti collaboratori, ma ne hanno trovati molto pochi. Per loro è stato molto sorprendente. Noi abbiamo ottenuto questo – che era un numero molto piccolo. Avevamo paura, ma non è successo”.

Dall’invasione iniziale nel 2014, i servizi di sicurezza ucraini hanno lavorato per localizzare e sradicare le cellule filorusse, anche se l’alto funzionario ha notato che un fattore importante nell’assenza di collaboratori è stato “il comportamento idiota della Russia”.

Questo ha fatto eco a recenti interviste con gli abitanti di città russofone come Odessa e Mykolaiv, dove molti hanno detto che, nonostante la loro identità storica e culturale russa, non sono interessati a far parte della Russia di Putin, che è diventata un regime autoritario e ha portato una guerra distruttiva al suo vicino. Nella situazione attuale, preferirebbero essere parte di un’Ucraina democratica e occidentale.

I membri più anziani del team di Zelensky – quelli tra i quaranta e i cinquant’anni – sono stati educati in Unione Sovietica e conoscono bene il modo di pensare di Mosca. Ma hanno scelto di costruire una nuova società ucraina. Forse questa è la chiave degli eventi dell’ultimo mese. La leadership ucraina conosce bene la vecchia Russia e ha preso una strada diversa per il futuro, mentre Putin sta cercando di trascinare il suo paese indietro nel passato – con la sua ambizione irrealistica, zarista e imperiale, ed è incapace di capire i suoi avversari.

L’alto funzionario dell’intelligence può aver creduto che Putin avrebbe evitato la guerra, ma ha rifiutato di accettare la spiegazione che Putin non è più sano di mente. “Penso ancora che non sia pazzo”, ha detto. “È razionale, ma ha informazioni estremamente sbagliate ed è prigioniero delle sue strane idee. Ha passato due anni in un bunker”, a causa delle sue paure di essere infettato dal Covid-19.

Il funzionario ha rifiutato di confermare o smentire dalle proprie fonti i recenti rapporti provenienti dalla Russia secondo cui alti funzionari dell’Fsb – l’agenzia di sicurezza interna e di intelligence russa, che è anche responsabile della valutazione dell’Ucraina – sono stati licenziati e messi agli arresti domiciliari per aver fornito al Cremlino informazioni errate prima della guerra. Ma ha detto che i rapporti sono “altamente probabili”.

Eppure è rimasto prudente nel prevedere il futuro dell’Ucraina. Come ogni altro funzionario pubblico a Kiev, è stato deluso tante volte durante i precedenti tre decenni di instabilità politica quando ha visto come la corruzione endemica ha divorato i governi successivi.

“La situazione è brutta. La vecchia Ucraina sta morendo e la nostra scena politica è cambiata radicalmente. Non tutti lo capiscono. La nuova Ucraina si sta definendo”, ha riassunto. “Sarà un paese molto, molto diverso e dipenderà assolutamente da ciò che accadrà sul campo di battaglia. Ho molta paura di una guerra prolungata”.

Fin qui il report di Haaretz.

Milioni di sfollati, migliaia di vittime (in un solo mese di guerra). Sindaci delle città occupate dall’esercito russo sostituiti con “burattini” di Mosca. Repubbliche secessioniste diventate di fatto protettorati russi. Più o meno, ciò che Putin ha imposto in Siria e sta tentando di fare in Libia, guarda caso cercando un’intesa per la spartizione territoriale, e petrolifera, di quello Stato fallito, con alcuni degli stessi protagonisti della “pax siriana”: la Turchia di Erdogan, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, l’Egitto di al-Sisi. Lo schema è semplice: si trova un burattino (Assad) da manovrare oppure ci si spartisce il Paese (Libia). Uno schema che Putin sta cercando di riproporre nel cuore dell’Europa. Conquistare Kiev ed eliminare Zelensky appare, a oltre un mese dall’inizio dell’invasione, uno scenario alquanto improbabile. Ecco allora pronto il piano B: formalizzare l’annessione della Crimea e fare del Donbass un protettorato affiliato alla Federazione Russa. Non era questo il disegno originario dello zar, ma è pur sempre qualcosa che può permettere al regime putiniano di proclamare vittoria. Zelensky, divenuto ormai una star mediatica planetaria, giura che non accetterà mai d rinunciare ad una parte del territorio ucraino. Ma a Washington come a Bruxelles, fuori dall’ufficialità, fonti diplomatiche bene informate confidano: se questo è il prezzo da pagare per scongiurare una guerra mondiale, non chiudiamo la porta al negoziato”.