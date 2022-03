Ucraina, allarme Unicef: "Oltre 500 bambini soli al confine con la Romania rischiano tratta e sfruttamento"

globalist

19 Marzo 2022 - 18.09

Guerra in Ucraina, tragedia umanitaria. “Più di 500 bambini non accompagnati sono stati identificati mentre transitavano dall’Ucraina alla Romania dal 24 febbraio al 17 marzo. Il vero numero di bambini separati che sono fuggiti dall’Ucraina verso i paesi vicini è probabilmente molto più alto, e sono esposti a un rischio maggiore di tratta e sfruttamento”.

L’avvertimento viene dall’Unicef, anche in base ad una recente analisi condotta insieme all’Inter-Agency Coordination Group against Trafficking (ICAT), in cui emerge che il 28% delle vittime identificate della tratta a livello globale sono bambini.

“I responsabili di tratta- spiega l’Unicef- spesso cercano di sfruttare il caos dei grandi movimenti di popolazione, e con più di 1,5 milioni di bambini che sono fuggiti dall’Ucraina come rifugiati dal 24 febbraio, e innumerevoli altri sfollati a causa delle violenze all’interno del paese, la minaccia per i bambini è reale e crescente”.

Nel contesto dell’Ucraina, gli esperti dell’Unicef in materia di protezione dell’infanzia ritengono che i bambini rappresentino probabilmente una percentuale ancora maggiore delle potenziali vittime di tratta, dato che i bambini e le donne rappresentano quasi tutti i rifugiati che sono fuggiti dal paese finora. “La guerra in Ucraina sta portando a massicci spostamenti e flussi di rifugiati. Condizioni che potrebbero portare a un aumento significativo della tratta di esseri umani e a un’acuta crisi di protezione dei bambini”, ha dichiarato Afshan Khan, direttore regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale.

“I bambini sfollati sono estremamente vulnerabili alla separazione dalle loro famiglie, allo sfruttamento e alla tratta. Hanno bisogno che i governi della regione si facciano avanti e mettano in atto misure per tenerli al sicuro. Per i bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina dovrebbe essere valutata la loro vulnerabilità quando attraversano un paese vicino- ha dichiarato Khan- Ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per rafforzare i processi di screening ai valichi di frontiera dei rifugiati”.

Per proteggere e sostenere i bambini e le famiglie che sono fuggiti dall’Ucraina, l’Unicef e l’Unhcr, in collaborazione con i governi e le organizzazioni della società civile, stanno allestendo i “Blue Dots”, spazi sicuri per bambini e donne. I “Blue Dots” forniscono informazioni fondamentali alle famiglie in viaggio, aiutano a identificare i bambini non accompagnati e separati e a garantire la loro protezione, e forniscono un hub per i servizi essenziali.

I “Blue Dots” sono già stati istituiti nei paesi che ospitano bambini e donne ucraini e saranno ampliati nei prossimi giorni, fra cui 34 in Polonia.

L’Unicef sta esortando i governi dei paesi vicini e di altri paesi di destinazione a rafforzare i controlli di protezione dei bambini ai valichi di frontiera, specialmente quelli con l’Ucraina, per identificare meglio i bambini a rischio. Inoltre, l’Unicef chiede ai governi di migliorare la collaborazione transfrontaliera e lo scambio di conoscenze tra le autorità di controllo delle frontiere, le forze dell’ordine e le autorità di protezione dell’infanzia e di identificare rapidamente i bambini separati, implementare le procedure di rintracciamento e ricongiungimento familiare per i bambini privati delle cure parentali. Uno screening aggiuntivo per i rischi per la protezione dovrebbe essere implementato nei rifugi, nelle grandi stazioni ferroviarie urbane e in altri luoghi in cui i rifugiati si radunano o transitano. È anche fondamentale per le forze dell’ordine nazionali e internazionali monitorare il movimento di bambini e donne e mitigare attivamente i rischi per i gruppi vulnerabili.