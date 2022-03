Ucraina, la 'putiniana' Le Pen accusa Macron: "Sta usando la guerra per spaventare i francesi"

globalist

13 Marzo 2022 - 15.17

Da brava sovranista di estrema destra ha idolatrato Putin fino all’altro ieri. E ora comunque ci tiene a non attaccare troppo la Russia.

Ospite di Bfmtv la candidata della destra alle presidenziali francesi Marine Le Pen non ha usato mezzi termini contro il capo di stato Emmanuel Macron: “Il Presidente della Repubblica sta usando la guerra in Ucraina per spaventare i francesi, perché pensa che la paura possa giovargli”.

Secondo Marine Le Pen si tratterebbe di una forma di manipolazione da parte del presidente in vista delle elezioni di aprile: “Non manipoliamo l’opinione pubblica con temi importanti, gravi come la guerra”.