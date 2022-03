Ucraina, Ceceni al soldo di Putin feriscono il sindaco di Bucha: bambini intrappolati nella città sotto assedio

globalist

6 Marzo 2022 - 19.58

Preroll

Ceceni al servizio di Putin: Il sindaco di Bucha a nord ovest di Kiev Anatoly Fedoruk, è stato gravemente ferito da combattenti ceceni alleati con l’esercito russo. Lo riportano i media ucraini accusando la milizia paramilitare Kadyrovites.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Corridoio umanitario

Middle placement Mobile

Un corridoio umanitario per evacuare i bambini feriti di Bucha, a nord ovest di Kiev, due dei quali hanno le braccia amputate. Lo chiedono i medici giunti in uno degli ospedali di Bucha per soccorrere i feriti, secondo quanto riportano i media ucraini. Sarebbe preferibile, sottolineano i medici, che il corridoio umanitario fosse garantito dalla Croce Rossa.

Dynamic 1

La richiesta di aiuto dalla città

“Il nemico continua a bombardare ogni settore di Bucha senza pietà: ogni giorno è una lotta per sopravvivere”. E’ questo il disperato appello che oggi è riuscito a pubblicare su Facebook il consiglio comunale di Bucha, distretto a nord ovest di Kiev, da oltre una settimana teatro di furiosi combattimenti.

Dynamic 2

“Non abbiamo elettricità, riscaldamento, comunicazioni, Internet”, prosegue il consiglio comunale affermando che “ogni giorno riceviamo migliaia di messaggi di residenti di Bucha e delle comunità circostanti che hanno bisogno di cibo e di acqua”. Ma è “impossibile portare aiuti umanitari, siamo sotto assedio. Abbiamo bisogno di aiuto per sopravvivere – conclude il drammatico appello – aiutateci a salvare la nostra comunità”.