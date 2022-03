Bucha, Ucraina: la battaglia contro i russi che hanno attaccato la città alle porte di Kiev con i carrarmati

globalist

2 Marzo 2022 - 20.26

Bucha è alle porte di Kiev e oggi è stata attaccata dai russi nel corso della guerra in Ucraina.

Edifici residenziali, in apparenza deserti, con i vetri in frantumi; e carri armati, identificati come russi, lanciati in velocità lungo una strada, mentre attorno si solleva il fumo delle esplosioni: fermi immagine da video in arrivo stamane da Bucha, una cittadina a circa 20 chilometri da Kiev.

In uno dei filmati, mentre avanzano i tank, si sentono raffiche di colpi. Non è chiaro da dove provengano: nelle immagini, girate dal piano alto di un palazzo, si indovina la presenza di un cecchino. I video sono stati diffusi da reti sociali legate ai servizi di soccorso e di difesa ucraini. “Gli occupanti”, si legge in un messaggio, “stanno bombardando edifici residenziali”.

Bucha è situata nella regione di Kiev e a volte è indicata come un quartiere della sua periferia. Raid aerei hanno colpito nella notte anche il centro della capitale. È di stamane la notizia, confermata dal governo ucraino, dell’ingresso di forze russe a Kharkiv, la seconda città del Paese, situata nel settore nord-orientale.