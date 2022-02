Ucraina, i separatisti del Donetsk vogliono evacuare 700 mila persone: "Kiev ci vuole attaccare"

globalist

18 Febbraio 2022 - 22.42

Ucraina e Russia, è l’ora della guerra psicologica. Sono 700mila i residenti nella sola regione ucraina orientale della Repubblica di Donetsk che le autorità locali vogliono evacuare e mettere in salvo contro una presunta offensiva di Kiev. L’ordine di evacuazione è arrivato per il tramite del capo dell’entità autoproclamata, Denis Pushilin.

Le truppe in assetto da combattimento sono pronte a difendere “il territorio dello stato”, ha dichiarato, specificando che gli uomini dai 18 anni in su non saranno autorizzati a lasciare la regione.

Le accuse di Kiev

Kiev accusa la Russia di avere messo in scena delle provocazioni nell’Ucraina dell’Est, con lo scopo di innescare la risposta militare Ucraina. Lo hanno sostenuto esponenti di alto livello della Sicurezza di Kiev, citati dai media internazionali, che avrebbero comunque scelto di replicare solo con azioni pacifiche.

Dal governo ucraino poi si denunciano i tentativi di Mosca di forzare con la pressione militare delle concessioni territoriali che sono state rifiutate nei colloqui di pace.