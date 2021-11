Gli attivisti in difesa dell'Amazzonia: "Non vi fidate di Bolsonaro"

admpumiddle

Bolsonaro continua a raccontare una storia che non corrisponde alla verità quando parla di clima, e per questo viene condannato da più parti.Gli attivisti in difesa della foresta amazzonica stanno esortando i delegati della Cop26 a non fidarsi delle promesse di ecosostenibilità del governo di Jair Bolsonaro, che ha devastato l'ambiente negli ultimi tre anni e affermano che il mondo dovrebbe prestare più attenzione alle politiche distruttive del recente passato rispetto alle vaghe promesse sul futuro.Suely Vaz, ex capo del regolatore ambientale Ibama, che ora lavora per l'Osservatorio sul clima, ha affermato che il governo brasiliano ha sventrato le agenzie di protezione delle foreste e ha cercato di cambiare la legge a favore degli agricoltori e degli accaparratori di terre."Oggi il Brasile ha una politica anti-ambientale. Stanno paralizzando tutto. La deforestazione e gli incendi boschivi sono fuori controllo. Questo deve cambiare per garantire che il denaro per il clima, che è importante per il nostro Paese, possa essere utilizzato in modo molto dettagliato e specifico", ha affermato.Carlos Rittl, consigliere politico senior presso la Rainforest Foundation Norway, ha affermato che il Brasile non dovrebbe farla franca con un semplice restyling che mirasse a scuotere la sua reputazione di paria sotto Bolsonaro.A Glasgow "sarà la squadra più grande di sempre. Stanno spendendo molto in comunicazione. L'agricoltura e l'industria saranno presenti e un grande team di comunicazione cercherà di vendere al mondo un'immagine diversa.Ma il mondo deve ritenere il Brasile responsabile nei confronti della verità. I satelliti non mentono".Le immagini satellitari mostrano che la deforestazione è al suo livello più alto dal 2012 . Nei 12 mesi fino a luglio sono stati persi più di 10.000 chilometri quadrati, un'area quasi sette volte più grande della grande Londra con un aumento del 57% rispetto all'anno precedente.Gli scienziati affermano che la foresta pluviale si sta avvicinando a un punto di svolta irreversibile dopo il quale si degraderebbe in una savana secca.Il Brasile schiera una delle più grandi delegazioni a Glasgow e finanzia un sontuoso padiglione promozionale all'interno del centro conferenze. Secondo il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Correa da Costa Dias, e il ministro dell'Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite, il messaggio è che il Brasile è "un paladino di lunga data dell'agenda ambientale e una potenza agroalimentare".