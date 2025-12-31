L'appello di Uzi Baram: uniamoci per cambiare la realtà semi-fascista dell'attuale regime israeliano

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

31 Dicembre 2025 - 20.53

ATF

Uzi Baram è memoria storica d’Israele. Per il suo alto profilo politico e per essere stato testimone diretto e partecipe di alcuni momenti che hanno fatto la storia d’Israele. Baram, che fu tra i più stretti collaboratori e amico fidato di Yitzhak Rabin, non è uso a interviste o ad uscite pubbliche. Non è un malato di esposizione mediatica. Quando rompe il suo tradizionale riserbo è perché qualcosa di tragicamente eccezionale sta accadendo.

Uniamoci per cambiare la realtà semi-fascista dell’attuale regime israeliano

Scrive Baram su Haaretz: “Ricordo fin dall’infanzia le accese discussioni tra Mapai e Mapam sullo smantellamento del Palmach e sull’orientamento americano di Ben-Gurion. Le opinioni erano polarizzate e i giovani cambiavano idea a seconda delle argomentazioni che sentivano.

Più tardi, quando io e i miei amici partecipammo a dibattiti con i membri del Likud, sapevamo che non avremmo convinto i nostri avversari, ma che c’erano persone che guardavano da casa, alcune delle quali erano “voti indecisi”. Abbiamo dato il massimo nel dibattito per convincere alcuni di loro a passare dalla nostra parte. Aveva senso discutere, perché il pubblico non era completamente prigioniero.

Tutto questo è cambiato. Il divario tra le due parti non consente alcun vero dibattito politico. Il ritratto degli attivisti del Likud è chiaro, e c’è zelo anche dall’altra parte, non solo per quanto riguarda le posizioni, ma anche per quanto riguarda le persone che le esprimono. Questa frattura impedisce qualsiasi possibilità di vera interazione.

Nel tentativo di esaminare le mie affermazioni, devo presumere che gli attuali ministri del governo israeliano siano persone razionali che cercano di ottenere qualche dividendo politico dai loro elettori. Un’analisi delle loro mosse dimostra perché il divario che si è creato non possa portare a un percorso comune. Mai così tante persone hanno pronunciato la parola “insieme” mentre andavano per strade separate.

I sondaggi della scorsa settimana hanno dimostrato ancora una volta che la questione del Qatar, l’istituzione di una commissione d’inchiesta politica “nostra”, l’avanzamento del disegno di legge sull’evasione del servizio militare, la chiusura della stazione radio dell’esercito Galei Tzahal e il continuo disprezzo per la cultura e il cinema non spostano gli elettori da una parte all’altra.

I ministri del governo si aspettano di ottenere ricompense dai loro elettori mentre parlano di “distruzione”, “rottura” e ‘frantumazione’. Nessun dibattito politico porterà a un chiaro cambiamento di posizione. Quando viene sollevata la questione del Qatar, su cui sono evidenti le impronte del primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro Miki Zohar commenta: “Ancora Bibi? Questa storia sta diventando vecchia!”.

Il carattere del primo ministro è la chiave per comprendere l’enorme dicotomia nell’opinione pubblica. Una parte dell’opinione pubblica crede che egli stia salvando la nazione, che tutte le sue azioni siano dirette a costruire il nostro futuro e che tutte le lamentele su di lui siano dovute a posizioni politiche.

L’altra parte ritiene che nessuno abbia contribuito più di lui alla distruzione della società e della democrazia israeliana, che vivrà nell’infamia per aver deliberatamente diviso il popolo con il suo processo penale, per aver infangato le norme governative e per aver sistematicamente trasformato la verità in menzogna al servizio di un campo coeso e di una sofisticata macchina del fango.

I giornalisti più popolari possono scrivere e i commentatori possono produrre analisi di prim’ordine, senza impressionare assolutamente nessuno del campo avversario. Il giornalista Raviv Drucker può portare prove registrate della corruzione politica del ministro Miri Regev, ma il mio conoscente al bar sosterrà che “è tutto inventato”.

La mia conclusione è che dobbiamo perseguire una linea aggressiva per smascherare la verità. Tuttavia, piuttosto che cercare di convincere coloro che hanno chiuso le orecchie, dobbiamo cercare di aumentare la motivazione del campo che desidera sostituire questo brutto governo.

Il campo a cui mi riferisco è in disaccordo su questioni fondamentali, ma è unito nel desiderio di cambiare la realtà semi-fascista del regime israeliano e di riportare la democrazia al suo posto.

Oggi è più evidente che mai che Netanyahu è il primo ministro di metà della nazione, niente di più. È importante ricordarlo in questi tempi difficili”, conclude Baram.

Parole da scolpire nella pietra.

Come lo sono anche quelle del professor Sagi Elbaz, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Governo e Affari Internazionali dell’Università di Tel Aviv e ricercatore senior presso l’Istituto per il Pensiero Israeliano.

Il professor Elbaz scrive sul quotidiano progressista di Tel Aviv in pezzo dal titolo molto forte: “Tollerare Netanyahu non è pragmatismo, è un fallimento morale e politico”.

Spiega Elbaz: “Recentemente in Israele si sta verificando con una certa regolarità un fenomeno difficile da comprendere: intellettuali e scrittori che si identificano con il centro-sinistra stanno prendendo posizione a favore delle politiche di sicurezza del primo ministro Benjamin Netanyahu. Questi puristi dell’«unità» hanno infatti concentrato le loro critiche ragionate sulla sinistra, una specie politica a rischio di estinzione che dal 2009 non ha mai influenzato le fallimentari politiche di sicurezza nazionale dei governi di destra.

In una democrazia è importante garantire un mercato delle idee aperto, ampio e diversificato. Il fatto che due schieramenti ideologici siano in disaccordo morale non dovrebbe impedire a quelli di uno schieramento di cercare un accordo con lo schieramento opposto su una politica specifica.

Questo principio democratico è stato preservato nel corso della storia di Israele. Il ministro David Levy, ad esempio, ha sostenuto la posizione dell’Alignment di ritirare le truppe dell’Idf da Beirut nella prima guerra del Libano, in opposizione alla posizione del suo partito. Si possono ricordare anche i voti dei deputati laburisti Avigdor Kahalani ed Emanuel Zisman con l’opposizione contro il secondo accordo di Oslo.

Una condizione importante per preservare la stabilità di un regime democratico è la ricerca del compromesso e della cooperazione tra gruppi politici che rappresentano interessi e valori contraddittori. La disputa ideologica tra loro si svolge nel quadro di regole del gioco concordate e mira a preservare il funzionamento delle istituzioni democratiche. Ma la divisione politica nell’era Netanyahu ha portato al collasso dei sistemi e delle partnership e ha trasformato i rivali politici in acerrimi nemici.

Il rovesciamento del sistema giuridico, annunciato nel 2023 dal ministro della Giustizia Yariv Levin, con il sostegno e la guida di Netanyahu, è stato il segnale per lo smantellamento della democrazia e del partenariato israeliano. Il campo dei credenti ha dichiarato guerra al patriottismo e alle sue caratteristiche liberali. Invece di combattere il governo giudaico-fascista, alcuni attivisti e gruppi di centro-sinistra hanno scelto di nasconderne le azioni.

Queste persone – da Benny Gantz in politica, a Yuval Elbashan nei media, al movimento Fourth Quarter nella società civile – sono disposte ad allearsi con il governo che deride la protesta prolungata contro di esso. Si tratta dello stesso governo che sta promuovendo, insieme ai partiti Haredi, una legge che consente a un’intera comunità di evadere il servizio militare.

Persino il sostegno pubblico trasversale all’accordo per il rilascio degli ostaggi e alla fine della guerra nella Striscia di Gaza non ha fatto altro che aggravare la situazione di Netanyahu, costretto ad accettare i dettami di Donald Trump e a firmare l’accordo per riportare a casa gli ostaggi. Le richieste di istituire una commissione d’inchiesta ufficiale sul massacro del 7 ottobre sono cadute nel vuoto e Netanyahu ha deciso invece di nominare una commissione composta dai suoi ministri, che in pratica consentirà al governo di indagare su se stesso.

Il tentativo di collaborare con l’aggressore potrebbe molto probabilmente mettere in pericolo l’esistenza della vittima, ma la vittima non è sempre consapevole delle ripercussioni delle proprie azioni e della legittimazione che conferisce a coloro che le vogliono male. È proprio in questo modo che le figure e le istituzioni liberali stanno contribuendo a insabbiare le azioni del governo e a distruggere il governo democratico.

Viktor Orban non sarebbe stato eletto primo ministro dell’Ungheria se non avesse formato una coalizione con il Forum Democratico Ungherese. Anche in Polonia, politici indipendenti e moderati hanno unito le forze con il Partito Legge e Giustizia, che ha poi compromesso l’indipendenza dei tribunali, dei media e delle istituzioni governative.

A volte questi collaboratori sono più pericolosi dei politici che dichiarano apertamente le loro intenzioni malvagie. I rivali politici estremi che dicono ciò che pensano davvero sono preferibili ai potenti statisti, rappresentanti del centro-sinistra, che nascondono le affilate unghie antidemocratiche del governo nei guanti morbidi dell’inclusione e della comprensione.

Anche la raccomandazione di “adottare una posizione che caratterizza effettivamente l’altro schieramento, anche se sulla questione più marginale”, potrebbe normalizzare un governo il cui scopo esistenziale è preservare i centri di potere e respingere le critiche pubbliche.

Netanyahu sta minacciando la sicurezza nazionale, la solidarietà e il sostegno reciproco. Per la prima volta, Israele è costretto a fare i conti con un dittatore corrotto che ha costruito attorno a sé una corte bizantina. Se non altro per questi motivi, è essenziale denunciarlo e boicottarlo e non giustificarlo, anche se a volte ha (apparentemente) ragione.

Dopo tutto, il disaccordo fondamentale con Netanyahu non è a livello ideologico o politico. Il governo Bennett-Lapid, nonostante i suoi difetti, si basava su una cultura politica in cui si conducevano discussioni ideologiche, ma si preservavano le regole fondamentali della democrazia.

Al contrario, Netanyahu ha infranto tutte le regole molto tempo fa. Il suo progetto di vita è sopravvivere politicamente e porre fine al suo processo. Qualsiasi tentativo da parte della sinistra di glorificare i suoi successi lo avvicina ai suoi obiettivi principali: perpetuare il suo dominio e smantellare le istituzioni statali”, avverte in conclusione il professor Elbaz.

Così stanno le cose. Ma in Italia gli “amici d’Israele” fanno finta di non capirlo.