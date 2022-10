Il cancelliere Scholz: "Col price cap l'Ue rischia di avere meno gas"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 10.54

I prezzi del gas “devono scendere non c’è dubbio”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo di ieri e oggi sull’energia, ribadendo però la posizione contraria al price cap: “Noi guardiamo con grande attenzione alle proposte della Commissione europea”, ma “un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporta sempre il rischio che i produttori di gas vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno”.

Scholz si è detto “certo che paesi come Usa, Canada e Norvegia, che insieme a noi sono solidali al fianco dell’Ucraina, non abbiano interesse a che l’energia in Europa diventi impagabile” ed ha difeso lo ‘scudo’ da 200 miliardi di euro lanciato per frenare il prezzo del gas in Germania, sostenendo che anche Francia, Italia e Spagna hanno creato pacchetti di misure del genere.