Gas russo, Nord Stream 1 e 2 si fermano: "Danni senza precedenti". E il prezzo va alle stelle

27 Settembre 2022 - 10.49

Il gasdotto Nord Stream ha subito danni senza precedenti, secondo quanto afferma lo stesso operatore della rete. Al momento è difficile stimare quando sarà ripristinata l’intera operatività del sistema.

«I dipendenti del centro di controllo Nord Stream 1 hanno registrato un calo di pressione in entrambi le condutture del gasdotto. Le ragioni sono oggetto di indagine», si legge in una breve dichiarazione di Nord Stream AG, che ha sede in Svizzera. Secondo l’agenzia Interfax russa, che cita l’amministrazione marittima danese, sono state segnalate perdite di gas nella zona economica esclusiva della Danimarca, a Nord-Est dell’isola di Bornholm nel Mar Baltico.

Poco prima era stata rilevata una perdita in una delle condutture del Nord Stream 2, sempre nella zona economica esclusiva danese, ma questa volta a Sud-Est di Bornholm, sempre secondo i media russi. Ieri il governo tedesco ha confermato un significativo calo di pressione nel Nord Stream 2, che è stato completato e riempito di gas, ma che è fermo e che non ha mai registrato l’import di carburante perché Berlino ha sospeso tutto poco prima dell’invasione dell’Ucraina e poi ha escluso il lancio dell’infrastruttura.

A causa di questi contemporanei problemi, il prezzo del gas ad Amsterdam ha accelerato la propria risalita, con il governo di Berlino che insinua come l’origine del danneggiamento possa essere imputabile ad attacchi o atti di sabotaggio. I future Ttf avanzano del 5,8% a 184 euro al megawattora, dopo che il Nord Stream ha detto che è impossibile stimare una tempistica per il ripristino delle operazioni.