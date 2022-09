Gas russo, la Germania nazionalizza Uniper: operazione da 30 miliardi di euro

globalist

20 Settembre 2022 - 15.13

La Germania è pronta a nazionalizzare Uniper, il più grande importatore tedesco di gas russo. Il Governo avrebbe raggiunto l’accordo con la controllante finlandese Fortum per l’acquisizione dell’utility Uniper in un’operazione che ammonterebbe a oltre 30 miliardi di euro.

La notizia della nazionalizzazione del colosso tedesco energetico in forti difficoltà non è ufficiale ma è trapelata da numerosi organi di stampa. Secondo Business Insider, Berlino, parallelamente all’acquisizione, avrebbe in programma di imporre una tassa sul gas ai consumatori a partire dal 1 ottobre. Uniper ha bruciato le sue riserve di liquidità acquistando gas sul costoso mercato spot dopo che Mosca ha ridotto i flussi verso la Germania, innescando un pacchetto di salvataggio con Berlino concordato a luglio.