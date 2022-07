Gas, l'annuncio di Cingolani: "Italia indipendente da Mosca già a inizio inverno"

globalist

26 Luglio 2022 - 14.30

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, durante il Consiglio Energia a Bruxelles, ha dichiarato che l’Italia “entro l’inizio dell’inverno sarà quasi indipendente dalla fornitura” di gas naturale “dalla Russia ed entro l’anno prossimo la situazione sarà piuttosto sicura, senza alcuna dipendenza dalle forniture russe”.

Il livello di riempimento degli stock di gas dell’Italia “ha superato il 70%, stiamo andando verso il 71%, quindi direi che stiamo bene”. Lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al Consiglio Affari Energia dopo l’annuncio che i ministri dell’Energia della Ue, con l’unica eccezione dell’Ungheria, hanno raggiunto un accordo per ridurre i consumi di gas in vista del prossimo inverno.