Gas russo, la Ue approva il piano d'emergenza: "Tetto obbligatorio ai consumi"

26 Luglio 2022 - 12.27

Era attesa una decisione della Ue in merito alla proposta di mettere un tetto obbligatorio per tutti gli Stati ai consumi di gas. Il piano, che scatterebbe in caso di emergenza legata alla scarsità delle esportazioni di combustibile dalla Russia, è stato approvato.

“I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno”. Lo annuncia, in un tweet, la presidenza ceca del semestre Ue mentre è ancora in corso il Consiglio Affari Energia. “L’annuncio di Gazprom”, secondo cui l’afflusso di gas alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 sarà ridotto ancora del 20%, “sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere pronti per un possibile taglio delle forniture da parte della Russia”, ha detto il commissario Ue all’Energia, Kadri Simson.

La svolta viene dopo che nelle ultime ore il piano presentato la scorsa settimana dalla Commissione europea e che aveva incontrato forti critiche da parte di vari paesi come Grecia e Spagna (fortemente penalizzati dalle politiche di austerita’ imposte dalla Germania in occasione della grande crisi finanziaria) era stato rivisto su due punti cruciali: sarà il Consiglio Ue e non più la Commissione a decidere su eventuali obiettivi vincolanti qualora l’adesione volontaria non fosse sufficiente e l’obiettivo di riduzione del 15% verra’ adattato alla situazione particolare di ciascun Paese grazie a una serie di deroghe, tenendo conto in particolare del livello di stoccaggio raggiunto e della possibilita’ di esportare il gas risparmiato in altri Paesi.