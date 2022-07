Gas, Cingolani: "L'inverno sarà delicato, servono gli stoccaggi pieni il prima possibile"

globalist

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è intervenuto in un’iniziativa dell’Enea, commentando gli ultimi fatti relativi all’emergenza gas che potrebbe coinvolgere anche l’Italia, a causa delle mancate forniture dalla Russia.

“Questo inverno è quello un pochino più delicato, dobbiamo avere gli stoccaggi pieni il prima possibile per non andare in carenza nei primi mesi dell’inverno. Questo mentre incrementiamo, con una curva, gli arrivi di gas da nuovi paesi”. Il consumo residenziale, spiega il ministro, pesa per circa il 30% del totale e il 10-12 percento delle emissioni. Se regolassimo meglio gli orari del riscaldamento, riducendo di un’ora, risparmieremmo 1,5-2 miliardi di metri cubi di gas all’anno.