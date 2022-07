Gas, Pistelli (Eni) rassicura: "Livelli di stoccaggio come a ottobre 2021"

globalist

7 Luglio 2022 - 10.45

Lapo Pistelli, direttore public affairs di Eni, in audizione alla commissione industria al Senato sulla Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili, ha esposto lo stato dei lavori di stoccaggio del gas in vista dell’inverno.

“Bisogna mettere il Paese in condizione di avere una continuità di forniture contro l’eventualità di un razionamento di gas , noi stiamo andando a passo spedito verso il 90% della capacità stoccaggio”. L’Eni “ha già raggiunto da una settimana il livello di stoccaggio che aveva avuto nell’ottobre 2021, stiamo operando con Snam e Gse per vedere come coprire eventuali volumi mancanti”.