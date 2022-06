Salario minimo, Conte pressa il governo: "Vogliamo farlo subito, il paese è in dilagante povertà"

globalist

6 Giugno 2022 - 15.02

Preroll

Giuseppe Conte era a Palermo, per sostenere la campagna elettorale del sindaco di centrosinistra Franco Miceli. Il leader dei Cinquestelle ha poi risposto alle domande dei giornalisti. “Il salario minimo in Italia? Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame lo stiamo dicendo da parecchio e come M5S siamo più determinati che mai ad approvare il salario minimo”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi già lo hanno. Introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso. Stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione al Senato, il nostro progetto di legge sta andando avanti e siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo. Vogliamo farlo subito”.

Middle placement Mobile

“In un Paese con una povertà dilagante si pensa di rimuovere la misura del reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà e peraltro orientata a favorire un incontro con l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla. Io trovo indegno che una certa politica, non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura che è assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte e introdurre anche il salario minimo”, ha aggiunto il leader M5S.