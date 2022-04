Atlantia, bidco Schemaquarantatre lancia l'opa: 23 euro ad azione

globalist

14 Aprile 2022 - 10.30

Preroll

Sta per essere lanciata l’opa targata Edizione-Blackstone su Atlantia. A lanciarla è la bidco Schemaquarantatre, società per azioni di diritto italiano costituita il 6 aprile scorso.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Prima dell’apertura dei mercati, rende la società in questione noto di “aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria” finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie in circolazione di Atlantia e a revocare la quotazione delle Azioni dall’Euronext Milan. L’offerente pagherà un corrispettivo pari a 23 euro per ciascuna azione portata in adesione