Ucraina: Franceschini, Guerini e Orlando possibilisti sull'embargo al gas russo"

5 Aprile 2022 - 11.49

Guerra all’Ucraina, che fare? Intervistato oggi dal Foglio, il ministro della Cultura Dario Franceschini rispondendo alla domanda se sia “opportuno ragionare seriamente sull`embargo” risponde con un secco “sì”.

Sulla stessa lunghezza d`onda, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa: “Penso che per fermare la guerra di Putin sia necessario fare pressioni sulle sanzioni, e le più efficaci tra esse penso siano quelle che riguardano gas e petrolio. Pur nella consapevolezza di ciò che significa anche per noi e per le nostre economie”.

Anche il capo delegazione del Partito democratico al governo, Andrea Orlando, ministro del Lavoro, del Pd, dice al Foglio che, rispetto al tema di un pieno embargo di petrolio e gas russo, “non può essere escluso nulla”.