L'ironia di Enrico Letta sui Recovery Fund: "Ora Salvini cerca una barca di migranti..."

Per chi minaccia di lasciare l’euro, sa solo parlare di migranti, di inesistenti invasioni e si Europa brutta e cattiva la notizia del piano da 170 miliardi a favore dell’Italia da parte di quell’Europa che lui ha sempre tentato di delegittimare ora per esaltare Putin e ora per esaltare Trump è una brutta notizia.E non mancano le ironie: "Salvini oggi pomeriggio sta disperatamente cercando una barca di migranti in avvicinamento alle coste italiane. #RecoveryFund #UEdivieneadulta #UEcheaiutaItalia". Ha detto l'ex premier Enrico Letta.E subito dopo ha aggiunto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana: “Voglio dire ironicamente: se passa questo Recovery Fund, Salvini può tornare a fare il Dj al Papeete e anche i nipotini di Almirante li vedo un po' spiazzati. L'Europa sembra faccia sul serio".