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28 Novembre 2026 - 16.20 Culture

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Un disegno rinascimentale finora inedito, attribuito al pittore e disegnatore fiorentino Raffaellino del Garbo (1466-1527), riemerge grazie a un’indagine che ha unito analisi scientifiche e approfondimenti storico-artistici. Si tratta di un foglio raffigurante una giovane donna, o forse un angelo, databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, presentato a Roma dalla galleria Matheria. La ricerca è stata condotta in collaborazione con Lorenzo Bellucci, di Ars Visio, e con il professor Pierluigi Carofano.

La scoperta riveste un particolare interesse per il panorama della grafica antica: i disegni riconducibili a Raffaellino del Garbo sono infatti estremamente rari sul mercato. La maggior parte delle opere grafiche dell’artista è conservata in prestigiose istituzioni internazionali, tra cui gli Uffizi, il Louvre, il British Museum e il Metropolitan Museum of Art di New York.

Il foglio, intitolato Ritratto di figura muliebre (Testa di giovane donna / Angelo), misura 32,5 per 25 centimetri. È realizzato con inchiostro bruno-grigio carbonioso acquerellato, interventi in inchiostro ferro-gallico e velature di ematite. Il disegno è applicato su una tavoletta lignea dipinta di nero ed è racchiuso da una bordura architettonica a penna, con cartigli nella parte superiore e inferiore. Una modalità di montaggio che richiama la tradizione del celebre Libro de’ disegni di Giorgio Vasari.

A sostenere l’attribuzione sono state, da un lato, le analisi diagnostiche e, dall’altro, le verifiche storico-stilistiche. Il lavoro di Lorenzo Bellucci ha permesso di ricostruire la composizione materiale del foglio e di distinguere gli elementi originali dagli interventi eseguiti in epoche successive.

Il protocollo diagnostico, interamente non invasivo, ha impiegato diverse tecnologie: luce visibile, fluorescenza ultravioletta, riflettografia infrarossa Nir a 1000 nanometri, spettroscopia Xrf e stereomicroscopia. Le indagini hanno confermato innanzitutto l’antichità del supporto cartaceo: una carta vergata a mano, di manifattura italiana tra Quattro e Cinquecento, composta da fibre lunghe di lino, canapa e cotone.

È stata inoltre individuata la prima stesura grafica in inchiostro carbonioso acquerellato, utilizzato per realizzare sia la figura sia le decorazioni architettoniche laterali e superiori. Tra i materiali originali figurano anche l’inchiostro ferro-gallico bruno-rossastro e le sottili velature di ematite, visibili soprattutto sul naso e sulle labbra.

Un passaggio significativo della ricerca riguarda le lumeggiature superficiali in bianco di titanio, individuate attraverso la spettroscopia Xrf. Si tratta di interventi successivi agli anni Venti del Novecento, che avevano in parte alterato la leggibilità dell’opera. La riflettografia infrarossa ha consentito di attraversare questi strati e recuperare la qualità del tratto sottostante, restituendo alla lettura la finezza esecutiva e la forza del segno originario.

Sul versante storico-artistico, il professor Pierluigi Carofano ha sostenuto l’attribuzione a Raffaellino del Garbo attraverso il confronto con la cultura figurativa fiorentina del periodo. Un riferimento importante è la Testa femminile conservata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inventario 428 E, attribuita a Leonardo da Vinci.

Le due opere presentano affinità nella composizione, nella dolce inclinazione dell’ovale del volto, nella modulazione del chiaroscuro e nella concentrazione dello sguardo. Secondo la ricostruzione critica, il foglio presentato da Matheria potrebbe essere una ripresa antica, seppure parziale, di una fortunata invenzione leonardesca, realizzata da un artista fiorentino che conosceva da vicino il linguaggio del maestro di Vinci.

Formatosi nell’ambiente di Filippino Lippi e attivo in un contesto profondamente segnato anche dalla lezione di Sandro Botticelli, Raffaellino del Garbo si inserisce nella rete di scambi e riferimenti che caratterizzò la Firenze tra Quattrocento e Cinquecento.

Tra gli elementi esaminati da Carofano figura anche l’iscrizione «Raffaello del Garbo», presente nella parte inferiore del foglio. Si tratterebbe di un’annotazione collezionistica posteriore, risalente al Seicento o al Settecento, apposta da un antico possessore per identificare l’opera. Un dettaglio che contribuisce a ricostruire la storia del disegno: secondo l’argomentazione dello studioso, un eventuale falsario moderno avrebbe avuto maggiore convenienza ad associarlo al nome assai più celebre di Leonardo.

Il ritrovamento offre anche uno spaccato delle pratiche artistiche del Rinascimento. Disegni di questo genere potevano nascere come esercizi di studio, prove di abilità o occasioni di confronto e scambio tra artisti. La loro funzione di strumenti di lavoro, spesso destinati all’uso interno delle botteghe e non alla conservazione, aiuta a spiegare la scarsità degli esemplari giunti fino a oggi.

A rendere il foglio particolarmente interessante è anche la montatura architettonica che lo incornicia. La bordura a penna, accompagnata dai cartigli superiore e inferiore, richiama infatti il gusto collezionistico di Giorgio Vasari e la sua celebre raccolta di disegni di artisti, il Libro de’ disegni. Una raccolta che contribuì a definire un modello di conservazione e presentazione della grafica rinascimentale.

La rarità di un’opera di questo tipo trova conferma anche nelle sporadiche apparizioni sul mercato internazionale di lavori riconducibili a Raffaellino del Garbo. Tra gli episodi ricordati dalla galleria figurano la vendita da Christie’s del celebre studio ricamabile L’Angelo dell’Annunciazione e alcuni passaggi in asta di dipinti su tavola, tra cui il Ritratto di dama con acconciatura di perle, proposto da Sotheby’s a New York nella vendita Master Paintings.

Il disegno presentato da Matheria è accompagnato da un’expertise storico-stilistica firmata dal professor Pierluigi Carofano il 20 novembre scorso e da un dossier diagnostico multispettrale e Xrf realizzato da Lorenzo Bellucci e Ars Visio. Una documentazione che consente di approfondire non soltanto l’attribuzione, ma anche la storia materiale e conservativa del foglio, aggiungendo nuovi elementi allo studio della produzione grafica fiorentina tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento.