Andrea Pazienza, opere, archivi e inediti nel nuovo sito a lui dedicato

redazione Modifica articolo

22 Maggio 2026 - 15.28 Culture

ATF

Il 23 maggio 2026 avrebbe compiuto 70 anni Andrea Pazienza, uno degli artisti più importanti del fumetto italiano. Quest’anno è proprio in questo giorno che viene lanciato il nuovo sito ufficiale a lui dedicato, pensato per conservare e diffondere il suo lavoro. Il progetto è stato curato dalla sua famiglia e raccoglie migliaia di pezzi, tra immagini, articoli, opere, video e documenti anche inediti.

L’artista nasce nel 1956 tra le Marche e la Puglia. Fin da giovane emerge un gran talento per il disegno, anche grazie all’influenza del padre, insegnante di Educazione Artistica. Così frequentò il liceo artistico prima e il DAMS a Bologna dopo. Qui si avvicina al clima politico e culturale della città durante gli anni Settanta, ed è proprio in questo contesto che inizia a farsi conoscere.

Le sue storie e i suoi fumetti sono innovativi, ma soprattutto caratterizzati da una satira sottile che li porta a essere pubblicati spesso su riviste della controcultura. Il suo stile è originale, ironico e molto diretto, così diventa sempre più conosciuto, tanto da arrivare negli anni Ottanta a lavorare anche come illustratore per cinema, musica ed editoria.

Contemporaneamente, affronta anche una fase di vita personale difficile: è segnato da problemi con la droga e dalla fine di una storia d’amore. Ma la sua produzione non per questo si arresta, anzi entrano come temi profondi nelle sue opere più matre.

Era la notte tra il 15 e il 16 giugno 1988, quando Andrea Pazienza va in overdose e muore nella casa di Montepulciano dove risiedeva per preparare la prima mostra con il padre Enrico a Peschici. La sua eredità artistica oggi è ancora molto influente, e sarà proprio il nuovo sito andrapazienza.com a custodire la sua memoria.