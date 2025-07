Il Cartoon Club & RiminiComix 2025 si appresta a partire

redazione Modifica articolo

5 Luglio 2025 - 20.37 Culture

ATF

Rimini si prepara ad accogliere nuovamente Cartoon Club & RiminiComix, l’evento dedicato alla cultura pop in tutte le sue forme. Dal 13 al 20 luglio 2025 la città romagnola ospiterà gli appassionati di fumetti, videogiochi e giochi da tavolo, un appuntamento che l’anno scorso ha richiamato un pubblico consistente di circa 200mila persone.

La manifestazione offrirà una vasta gamma di attività che si estenderanno dal centro storico fino alla zona mare. Saranno proposti cortometraggi animati, diverse mostre a tema, workshop e masterclass dedicati al settore, offrendo occasioni di approfondimento e divertimento per tutti i visitatori. A partire dal 17 luglio Piazza Fellini sarà l’epicentro dell’evento con la mostra mercato, un luogo tradizionale di incontro per i cosplayer provenienti da ogni parte d’Italia. La presenza di gruppi come K-ble Jungle e Ochacaffè contribuirà ad animare ulteriormente l’atmosfera.

Un elemento distintivo di questa 41ª edizione è il manifesto ufficiale, opera di Milo Manara, una figura di spicco nel panorama del fumetto italiano. Manara sarà anche al centro di una mostra personale intitolata “Di sogni e di segni“, un’occasione per esplorare il suo duraturo rapporto artistico con il celebre cineasta riminese Federico Fellini. Questo focus su Manara e la sua collaborazione con Fellini aggiunge un livello di profondità culturale all’evento, unendo il mondo del fumetto a quello del cinema.