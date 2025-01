Per la prima volta Topolino parla in dialetto

Powered by

15 Gennaio 2025 - 17.28 Culture

Per la prima volta il più celebre fumetto italiano targato Disney verrà tradotto nelle parlate più iconiche della lingua italiana. “Zio Paperone e il PdP 6000”, questo il titolo della storia scritta da Niccolò Testi e disegnata da Alessandro Perina, verrà distribuita nelle edicole di Sicilia, Toscana, Lombardia e Campania nei rispettivi dialetti.

In occasione della giornata dei dialetti, che si celebra ogni 17 gennaio, Panini ha deciso di celebrare la ricchezza della nostra lingua collaborando con l’esperto di dialettologia italiana Riccardo Regis, professore ordinario di Linguistica Italiana dell’Università degli studi di Torino. È stato grazie al lavoro di quest’ultimo, a capo di un team di linguisti, che la storia è stata declinata in catanese, fiorentino, milanese e napoletano.

Da tempo ammiratore del fumetto, il professore definisce tale iniziativa «molto interessante, anche perché è la prima volta che mi capita di svolgere attività di divulgazione rivolgendomi a un pubblico fatto anche di bambini. E Topolino è nel mio cuore, da sempre: e in tempi non sospetti avevo anche approfondito l’onomastica disneyana, mettendo in luce i meccanismi che ne sono alla base».

L’attesa per le copie speciali del periodico è già fervente: ogni specifica edizione dialettale verrà distribuita esclusivamente nella regione di riferimento, mentre nelle edicole del resto della penisola arriverà solo quella in italiano. A ogni modo sarà possibile reperire le edizioni regionali nelle fumetterie, su panini.it e facendo richiesta al proprio edicolante.