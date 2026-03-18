La Fiera Internazionale del Disco il prossimo week end al Forum di Assago a Milano

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18 Marzo 2026 - 22.13

ATF

di Giordano Casiraghi

Numerose ancora le fiere del disco da collezione, il vinile che resiste, anzi che ritorna. I collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate ricche di eventi e musica, Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2026, all’Unipol Forum di Assago a Milano. Organizza Ernyaldisko di Marco Massari e Music Day Roma.

Alla Fiera Internazionale del Disco all’Unipol Forum di Assago a Milano i visitatori troveranno ad attenderli oltre 100 espositori attentamente selezionati, provenienti dall’Italia e dall’estero: una full immersionper veri intenditori tra vinili a 33 e 45 giri, MIX da discoteca e CD di tutti i generi musicali, nuovi, usati e da collezione; poster, fotografie e memorabilia musicale.

Gli espositori saranno a disposizione con i più svariati generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica sinfonica, cantautorato italiano e molti altri.

Durante le giornate della Fiera Internazionale del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli più rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli esperti e competenti espositori dall’Italia e dal mondo.

Ma non solo: all’interno della grande Fiera del Disco ci sarà “Figurine Forever”, 40 tavoli dedicati a figurine, card e memorabilia sportiva, per tutti i gusti e tutte le età, dalle collezioni anni ’50 e ’60 fino ai giorni nostri.

Calcio, basket, ciclismo, cartoni animati, film, didattici, youtuber,

Amici Cucciolotti, Harry Potter, Pokemon, Brainrot e tanto altro ancora oltre ad uno spazio allestito per lo scambio delle amate “figu”. I visitatori potranno incontrare altri appassionati come loro che hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Inoltre alcuni appuntamenti promossi all’interno della fiera possono destare più di qualche curiosità.

Sabato 21 Marzo alle ore 11:30 Beat Records presenta Goldrake Generation – Volume 1, la serie discografica su CD e Vinile dedicata alle sigle dei cartoni animati degli anni ’70, ’80 e ’90.

Questo primo volume, che attinge all’ex catalogo RCA, è dedicato a un genere molto popolare: quello dei robot. Ospite d’onore il Maestro Riccardo Zara, dei Cavalieri del Re.

Sabato 21 marzo alle ore 16:00 doppio incontro con due protagonisti della musica progressive italiana:

Patrizio Fariselli, compositore e tastierista fondatore degli Area, che presenterà il nuovo singolo degli Area Open Project “La Foglia di Murmansk”;

Pino Ballarini, storica voce e fondatore de Il Rovescio della Medaglia, che racconterà il suo album solista “IO=IO_2020”, rilettura contemporanea dello storico disco “Io come io” del 1972. All’incontro parteciperà anche il musicista e direttore artistico dell’etichetta ZdB Andrea Pettinelli. Moderano lo speaker radiofonico Cristian Zaffaroni e la cantautrice Paola Colombo.

Domenica 22 marzo alle ore 11:30 torna a Milano Vinile il maestro Claudio Simonetti. Tastierista, compositore, fondatore dei Goblin e autore di celebri colonne sonore, presenterà la sua “Figurina solidale” prodotta in collaborazione con Figurine Forever in edizione limitata di sole 150 copie; una edizione esclusiva in vinile della inquietante colonna sonora di “Jennifer” (scritta dal solo Claudio Simonetti) e “Profondo Rosso – Mad puppet edition”, pubblicato da Rustblade Records in esclusiva per il mercato statunitense. Questa edizione limitata di Profondo Rosso con la maschera del pupazzo inquietante del film, prodotto in sole 666 copie in formato vinile rosso sangue marmorizzato e destinato al mercato USA. Moderano l’incontro il Presidente di Figurine Forever Emiliano Nanni ed il Direttore di “Colonne Sonore.net” Massimo Privitera.

A chiudere ufficialmente la manifestazione, Domenica 22 marzo alle ore 16, sarà il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore dei La Crus, che presenterà il nuovo album “E poi scegliere con cura le parole”, incontrando il pubblico per una presentazione e sessione di firmacopie. L’album che uscirà Venerdi 20 marzo ed acquistabile all’interno della Fiera presso lo stand dedicato, si avvale della collaborazione di artisti quali Francesco Bianconi, Colapesce, Kaballà, Alessandro Cremonesi dei La Crus, Cheope e Anastasi. L’incontro sarà moderato da Cristian Zaffaroni e Paola Colombo.

“Milano Vinile” nasce dal connubio di due grandi e consolidate realtà italiane del campo, Ernyaldisko e Music Day Roma. Una proficua collaborazione di più di vent’anni d’esperienza che ha dato vita a Fiere del Disco a Milano, Roma, Napoli, Bologna, Verona, Genova, Bari, Pescara, Vicenza, Torino, Bergamo, Cuneo, Lucca, Parma, Perugia Firenze, Padova, Faenza – MEI, L’Aquila, Rieti, Terni, Caserta e tante altre, facendo crescere in tutta Italia la mania del vinile.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, per poi espandersi nel corso del tempo attraverso i numerosi temporaryshopssparsi per l’Italia ed il ricco shopping online.

Da oltre un decennio, ormai, continua infatti con sempre rinnovato successo l’organizzazione delle Fiere del Disco: da tesori tutti da scoprire per gli appassionati, le Fiere sono diventate in breve eventi culturali di ampio respiro, che coinvolgono gli amanti della musica di tutta Italia, da Nord a Sud.

Music Day Roma nasce nel 2012 organizzando la Fiera del Disco a Roma, unica nel suo genere, sperimentando per la prima volta il connubio tra fiera e incontri culturali con maestri illustri della musica italiana e interventi di artisti, che hanno raccontato i loro successi ascoltati da tutti sotto la traccia della puntina del proprio giradischi. Progetto che ha visto un grande successo di pubblico e che viene riproposto a Milano Vinile in questa sede prestigiosa.

La Fiera Internazionale del Disco di Milano, “Milano Vinile”, si terrà Sabato 21 e Domenica 22 Marzo all’Unipol Forum di Assago e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Ingresso: € 8 al giorno. Gratis per bambini e ragazzi fino a 16 anni non compiuti. I biglietti sono acquistabili online (per saltare la coda ed entrare direttamente tramite QR code) oppure in biglietteria durante i giorni della fiera.