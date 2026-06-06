Timeless: il nuovo archivio di Prince torna a far sognare Minneapolis

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6 Giugno 2026 - 19.05 Culture

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Il 28 agosto uscirà “Timeless”, il nuovo album di Prince. È il primo progetto discografico dell’artista che, attraverso dieci tracce, percorre tutte le tappe della sua carriera, unendo registrazioni realizzate tra il 1977 e il 2016. La raccolta ripercorre l’evoluzione artistica di Prince durata quasi quarant’anni e mette in luce la coerenza, la curiosità e l’ambizione creativa che hanno caratterizzato il suo percorso artistico. La notizia di questa sorpresa viene diffusa in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Stone”, un brano inciso nella primavera del 1995 e firmato da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even.

I fan hanno la possibilità di scoprire “Timeless” in anteprima durante il Prince Celebration 2026, evento attivo dal 3 al 7 giugno 2026 tra Paisley Park e il cuore di Minneapolis. Il programma prevede sessioni di ascolto riservate, presentazioni di materiali d’archivio e incontri con persone che hanno collaborato con Prince, con l’obiettivo di offrire uno sguardo privilegiato sulle nuove registrazioni inedite appena rese pubbliche e sui racconti che le circondano. Domani, 6 giugno, lo skyline della città si tingerà di viola, dando vita a un omaggio corale all’artista che ha contribuito a proiettare Minneapolis sotto i riflettori del mondo intero.

Nei mesi scorsi The Prince Estate aveva anticipato l’arrivo di “Timeless” con la pubblicazione di “With This Tear”, uscita il 2 aprile in occasione del decimo anniversario della morte di Prince. Registrato a Paisley Park nel novembre del 1991, il pezzo è una testimonianza straordinaria del suo talento unico: ha curato personalmente la produzione, gli arrangiamenti, la composizione e ha suonato con le proprie mani ogni singolo strumento presente nella traccia.