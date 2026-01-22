Fano al centro della storia archeologica: riscoperta la Basilica di Vitruvio

redazione Modifica articolo

22 Gennaio 2026

Una scoperta straordinaria porta Fano, nelle Marche, sotto i riflettori. Durante gli scavi in piazza Andrea Costa sono emerse delle colonne di grandi dimensioni, riconducibili ai resti della Basilica progettata da Marco Vitruvio Pollione. L’edificio, realizzato nel I secolo d.C. dall’architetto nato nell’antica Fanum Fortunae, oggi Fano, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la storia dell’architettura occidentale.

Il sindaco Luca Serfilippi, nel corso della conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza del ritrovamento: “Da oltre 2000 anni aspettavamo questa scoperta e abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio. Sono orgoglioso del lavoro fatto: ci proiettiamo in una dinamica mondiale”. Al suo fianco, in videocollegamento, anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito la scoperta “qualche cosa di eccezionale nella storia dell’archeologia, dell’architettura e della morfologia della città di Fano”, paragonandola a ritrovamenti storici come la tomba di Tutankhamon o il Lapis Niger a Roma. “Da oggi la storia si divide tra un prima e un dopo la Basilica di Vitruvio”, ha affermato Giuli, sottolineando che questo evento sarà documentato dai libri di storia e dai giornalisti nei prossimi anni.

Anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha espresso grande emozione: “La colonna alle nostre spalle cambia la storia della nostra Regione. Oggi Fano è l’epicentro di una scoperta sensazionale: il ritrovamento della Basilica di Vitruvio, l’unico edificio di cui il padre dell’architettura afferma di aver curato la costruzione. Un ritrovamento al pari della tomba di Tutankhamon o della scuola di Pitagora a Crotone”. Acquaroli ha condiviso poi sui social la soddisfazione attraverso una foto con il sindaco Serfilippi, l’assessora alla Cultura Lucia Tarsi e l’ex sindaco Massimo Seri, sottolineando che le Marche saranno nuovamente al centro delle dinamiche culturali internazionali e che tutti gli attori coinvolti lavoreranno per valorizzare al massimo questa scoperta.