A Castiglion Fiorentino quest’anno il festival di cinema è fatto dai giovani per i giovani

redazione Modifica articolo

27 Luglio 2025 - 12.54 Culture

ATF

di Luisa Marini

Il Castiglioni Film Festival, alla sua XI edizione, da giovedì 24 e fino a domenica 27 luglio, sta animando Castiglion Fiorentino con un ricco programma di masterclass, proiezioni e incontri con grandi ospiti del cinema italiano contemporaneo.

Il tema di questa edizione, “Storie. Visioni. Rivoluzioni”, guida una selezione attenta di film e cortometraggi capaci di esplorare, reinterpretare e scuotere l’immaginario collettivo. Ha dichiarato il direttore artistico del Castiglioni Film Festival, Luca Bizzarri: “Abbiamo puntato tanto nell’ampliare l’offerta culturale con il concorso per i cortometraggi nazionali e internazionali e le masterclass, un ‘palco aperto’ agli appassionati che potranno conoscere il lavoro che sta dietro le quinte nella realizzazione dei film”.

Il CFF inaugura infatti per la prima volta un concorso internazionale di cortometraggi, aprendo le porte a oltre 300 opere provenienti da 52 paesi. A valutare i migliori cortometraggi nazionali e internazionali, oltre alla giuria giovani e alla giuria del pubblico, è una giuria di eccellenza composta dal montatore Jacopo Quadri (Ovosodo, The Dreamers, Berlinguer- La grande ambizione), l’attrice Selene Caramazza (The Bad Guy), la regista Margherita Giusti (The Meatseller), l’autore Alessandro Gori e il critico Nanni Cobretti (fondatore di “I 400 calci”).

Le masterclass sono state organizzate coinvolgendo grandi professionisti del cinema italiano: il costumista Massimo Cantini Parrini, lo sceneggiatore Tommaso Renzoni e il montatore Jacopo Quadri.

Tra i luoghi in cui si svolge del festival, il Teatro Cinema Mario Spina è la sede scelta per masterclass e proiezioni dei cortometraggi in concorso, mentre la suggestiva Arena del Cassero ospita ogni sera un folto pubblico per le proiezioni di lungometraggi che hanno riscosso particolare gradimento, con la possibilità anche di fruire del bar ufficiale del festival.

Ogni sera, dopo la visione del film sotto le stelle, il pubblico ha l’opportunità di dialogare con registi e interpreti, intervistati da Alessandro Boschi, giornalista e autore televisivo, tra questi la regista di Vermiglio Maura Delpero, il regista di Familia Francesco Costabile, fino all’attore Edoardo Pesce per Dogman di Garronee al regista Andrea Segre e l’attore Paolo Calabresi per Berlinguer – La grande ambizione.

“È il nostro primo anno nella gestione del Castiglioni Film Festival – dice il direttore della comunicazione, Tommaso Caperdoni. Abbiamo cercato di renderlo più ‘giovane’ e più internazionale, rinnovando tutto: dalla parte grafica, al sito, fino alle pagine social. Per noi significa tanto perché siamo un’associazione di Arezzo che fa cinema (Farrago, ndr) e il Castiglioni Film Festival è un tassello fondamentale per iniziare a costruire una comunità cinematografica sul territorio, sperando che negli anni diventi un punto di riferimento in Toscana”.

Il team organizzativo del festival ha realizzato ad Arezzo l’originale serie Rumors – La Casa Brucia, visibile su PrimeVideo, di cui Luca Bizzarri e Tommaso Caperdoni sono i registi e anche produttori insieme a Enrico Giustini, e Tommaso ne è anche sceneggiatore.