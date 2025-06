Zerocalcare torna su Netflix con una terza serie: l'annuncio sui social

redazione Modifica articolo

11 Giugno 2025 - 21.32 Culture

ATF

L’attesa è finita per i fan di Zerocalcare: la sua fortunata collaborazione con Netflix prosegue anche nel 2026. Una nuova serie animata, terzo capitolo della partnership, è stata confermata e farà il suo debutto nel 2026. L’annuncio è arrivato in maniera decisamente “alla Zerocalcare”, tramite un video sui social che ha visto protagonisti lo stesso fumettista, autore e regista della serie, e Valerio Mastandrea, voce storica dell’Armadillo e coscienza critica del protagonista.

Nel video, i due scherzano sulla “rivelazione” di Mastandrea, che apparentemente avrebbe anticipato l’arrivo della terza stagione infrangendo clausole contrattuali. “Mi hanno chiesto come sta Zero, me rompono sempre le palle a me come stai te. Non lo so come sta, ho risposto, so che stiamo lavorando, ogni tanto lo vedo, so che stiamo facendo la terza serie,” ha detto Mastandrea, a cui Zerocalcare ha prontamente replicato: “Hai detto ‘na roba che da contratto non se poteva di’…”. La conversazione è proseguita con ironia, con Mastandrea che ha ammesso di non leggere le 500 pagine di contratto e di non conoscere la trama, concludendo con una battuta: “Avesse scritto i gialli lui… Simenon!”.

Questa nuova produzione segue il successo di Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023), entrambe acclamate da pubblico e critica per la loro capacità di raccontare con profondità e autoironia le ansie e le nevrosi della società contemporanea attraverso lo sguardo unico di Zerocalcare. La nuova serie sarà prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con Bao Publishing, casa editrice di riferimento per le opere del fumettista.