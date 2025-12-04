 Zerocalcare rinuncia a “Più libri più liberi” per la presenza di Passaggio al Bosco che pubblica testi nazisti
Il fumettista annuncia l’assenza alla fiera romana in segno di protesta contro la casa editrice che pubblica autori legati al nazifascismo

4 Dicembre 2025 - 17.32

Zerocalcare ha deciso di non partecipare alla fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” in programma a Roma, in seguito alla conferma della presenza tra gli stand della casa editrice Passaggio al Bosco.

Il fumettista aveva firmato ieri, insieme a decine di altri protagonisti della cultura italiana, tra cui Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza, un appello rivolto all’Associazione Italiana Editori (Aie), chiedendo una riflessione sulla presenza di una casa editrice il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di figure e esperienze legate al nazifascismo e all’antisemitismo.

In un video diffuso sui suoi canali social, ha spiegato che la sua decisione nasce da paletti etici e personali”, ribadendo che non condivide gli spazi con i nazisti e che la presenza di Passaggio al Bosco rappresenta, a suo avviso, un’operazione politica di livello alto.

Il fumettista cita tra gli autori pubblicati dalla casa editrice Leon Degrelle e Corneliu Codreanu, sottolineando come questi testi promuovano idee naziste e antisemite. Zerocalcare ha aggiunto: Stare in un contenitore insieme a loro è come accettare che tutte le opinioni siano uguali”, ricordando le tragiche conseguenze della convivenza con ideologie naziste nel passato.

Pur confermando la propria assenza, Zerocalcare si dice disponibile a qualsiasi riflessione collettiva e manifesta l’intenzione di trovare altre occasioni per incontrare i fan e firmare copie dei suoi libri.

