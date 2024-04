TikTok celebra la cultura letteraria al Salone del Libro di Torino

redazione Modifica articolo

12 Aprile 2024 - 15.51 Culture

ATF

TikTok ritorna al Salone del Libro di Torino nel ruolo di Official Entertainment Partner, confermando il suo impatto crescente nel panorama culturale italiano. Con 19.7 milioni di utenti nel paese, la piattaforma d’intrattenimento ha deciso di celebrare questa evoluzione accogliendo i visitatori con uno stand più grande e creando uno spazio dedicato in-app per esplorare i contenuti e le conversazioni di #BookTok.

Ma le novità non finiscono qui: per la prima volta in Italia, arrivano i TikTok Book Awards, un’iniziativa che invita la community della piattaforma a eleggere i propri preferiti tra libri, autori, creator e case editrici. Sotto la guida di Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro, una giuria d’eccezione ha selezionato i candidati attraverso la valutazione delle conversazioni in app, creando sia shortlist che longlist che riflettono la molteplice dimensione di #BookTok.

Le votazioni per i TikTok Book Awards sono ora aperte e coprono sette categorie, dalla narrativa al romance, fino agli adattamenti a film e serie TV. La community potrà esprimere le proprie preferenze direttamente sull’app fino al 29 aprile.

La premiazione avverrà l’11 maggio durante il Salone, con un evento speciale presso l’Auditorium Giovanni Agnelli, Centro Congressi Lingotto. Ogni vincitore, uno per categoria, riceverà un premio in denaro di 5.000 dollari, devoluto a enti di beneficenza attivi nel settore della promozione della cultura e della lettura. Ma la novità più significativa è la possibilità per il vincitore di scegliere l’ente ricevente, enfatizzando lo spirito altruista dei TikTok Book Awards.

Per Romance dell’anno:

Un’estate dopo l’altra – Carley Fortune;

Una ragazza d’altri tempi – Felicia Kingsle;

Dance of bulls 2: corpi celesti – Ribes Halley;

Twisted games – Ana Huang.

Per Revival dell’anno:

La canzone di Achille – Madeline Miller;

It ends with us – Colleen Hoover;

Dammi mille baci – Tillie Cole;

Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen.

Le votazioni per adattamento a film o serie tv dell’anno comprendono invece:

I leoni di Sicilia – Disney;

Tutto chiede salvezza – Netflix;

Eppure cadiamo felici – RaiPlay;

Uno splendido disastro – Leone Film Group in collaborazione con Prime Video.

Per BookTok creator dell’anno le personalità che gareggiano per il premio sono:

Megi Bulla (@labibliotecadidaphne);

Martina Levato (@levv97);

Magdalena Rosa (@magsbook);

Victor Diamandis (@vctordiamandis);

Francesca Tamburini (@cescatamburini).

Per Casa editrice dell’anno la selezione comprende:

Lezioni di Storia Laterza (@lezionidistorialaterza);

BAO publishing (@baopublishing);

A. Mondadori Editore (@librimondadori);

Rizzoli (@rizzolilibri);

Sellerio Editore (@sellerio_editore).

La categoria Autore/Autrice dell’anno comprende:

Felicia Kingsley (@felicia_kingsley);

Zero Calcare (@zerocalcarecringe);

Erin Doom (@erindoomofficial);

Enrico Galiano (@enricogaliano);

Rita Nardi (@pensieri_come_parole).

Questo debutto italiano dei TikTok Book Awards segna un momento significativo nel connubio tra tecnologia e cultura, dimostrando che l’amore per la lettura può fiorire anche nei formati digitali.