Arrivano i TikTok Book Awards

27 Marzo 2024 - 18.04 Culture

ATF

TikTok è nuovamente Official Entertainment Partner del Salone del Libro di Torino. L’annuncio arriva al raggiungimento di quasi 20 milioni di utenti nel nostro Paese: numeri che hanno spinto la piattaforma cinese a continuare a investire in Italia. Oltre che a uno stand più grande rispetto allo scorso anno, il social creerà uno spazio dedicato in-app riservato ai contenuti del Salone con l’hashtag # BookTok.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentata la prima edizione italiana dei TikTok Book Award, per cui la community sarà chiamata in causa per eleggere libri, autori, creator e case editrici preferiti. Sarà, inoltre, presenta una giuria d’eccezione guidata da Annalena Benini, direttrice del Salone. Oltre a lei, Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e Alessio Gianni, Head of Communication and Marketing Scuola Holden.

“Sono felice di partecipare come giurata ai TikTok Book Awards, che mi permettono di entrare con maggiore profondità in un mondo nuovo e legatissimo ai libri e all’editoria, che cerca continuamente nuove strade per arrivare a tutti e soprattutto ai più giovani. E che sempre di più diventa un compagno divertente ma anche affidabile di gusti e scelte, e ha il grande merito di far venire voglia di leggere e di scoprire vecchi e nuovi autori e autrici”, afferma Benini.

“Grazie all’hashtag #BookTok, con i suoi oltre 30 milioni di post, TikTok e la sua community di creator si confermano un motore di innovazione dell’editoria. La prima edizione dei TikTok Book Awards è dedicata infatti in primis a loro: questi premi trasformano le discussioni nate sulla nostra piattaforma in riconoscimenti concreti, affidando ai nostri utenti il diritto di decretare i vincitori. Un movimento circolare che parte e torna dal cuore pulsante di TikTok. Siamo felici di tornare a Torino in partnership con il Salone con questa importante novità e continuare ad amplificare l’eco che l’ecosistema TikTok genera nel mondo della cultura” sono le parole di Salvatore Di Mari, Head of Operations, TikTok Italia.

Saranno quattro le shortlist direttamente sottoposte al voto degli utenti e tre le longlist invece valutate inizialmente da una giuria. La giuria eleggerà chi potrà competere nelle seguenti categorie: “BookTok creator dell’anno”, “Casa editrice dell’anno” e “Autore/Autrice dell’anno”. Ad avere l’ultima parola sarà però la community, che potrà votare direttamente sulla piattaforma dal’11 al 29 aprile.

La premiazione si terrà l’11 maggio presso l’Auditorium Giovanni Agnelli, Centro Congressi Lingotto. Ai vincitori spetterà un premio di 5mila euro che sarà interamente devoluto ad associazioni di promozione culturale, in particolare della lettura.