E' morto Eric Carmen, autore di "All by Myself" e "Hungry Eyes": il celebre musicista aveva 74 anni

12 Marzo 2024 - 11.50

Lutto nel mondo della musica, è morto a 74 anni Eric Carmen, autore di come Hungry eyes e All by myself. Nato a Cleveland, aveva iniziato la carriera come frontman di una rock band, i Cyrus Erie, che poi cambiò il nome in Raspberries. Il grande successo arrivò però da solista con le power ballads dell’album del 1975 Eric Carmen in cui spiccava il brano «All by myself», una canzone romantica che entrò nella colonna sonora del «Diario di Bridget Jones».

La hit scalò le classifiche di tutto il mondo venendo ripresa con numerose cover, tra cui quella famosissima di Celine Dion del 1996. Nel brano, tra l’altro, è inserita una citazione dalla musica classica, un passaggio del secondo movimento del Concerto per pianoforte numero 2 di Sergei Rachmaninoff.

Una citazione del compositore russo era anche inserita in Never Gonna Fall in Love Again, altro brano dell’album. Un’altra canzone che ha fatto epoca è Hungry eyes, inserita anche in Dirty dancing del 1987 con Jennifer Gray e Patrick Swayze.