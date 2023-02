A Napoli, da domani, inizia il Festival Internazionale del giornalismo e del libro d'inchiesta

redazione Modifica articolo

26 Febbraio 2023

A Napoli, domani, lunedì 27, alle 18.30, alla Locanda del Cerriglio, prende il via il Festival Internazionale del giornalismo e del libro d’inchiesta “Winter Edition”. Nato da un’idea dell’imprenditore e consulente turistico Marco Cocurullo e del giornalista Vincenzo Iurillo, il festival viene organizzato insieme al giornalista ogni anno. Ci sono state infatti già due edizioni estive nel 2021 e nel 2022, che si sono svolte al resort Gocce di Capri, a Massa Lubrense. L’edizione di quest’anno terminerà il 20 marzo.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 18.30 e saranno trasmessi anche in streaming sui canali social della Locanda del Cerriglio.

Ad aprire la rassegna di quest’anno sarà il giornalista Lirio Abbate, che discuterà del suo libro “U Siccu“, edito da Paper First, sulla vita di Matteo Messina Denaro, insieme a Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia, all’interno di un dibattito moderato da Dario de Porto, giornalista di La Repubblica.

Il 6 marzo è previsto in programma un altro appuntamento di cui si parlerà di un altro libro, sempre dedicato alla Mafia e ai misteri di Stato, “Hanno fermato il capito Ultimo“, pubblicato da Chiarelettere e scritto da Pino Corrias, penna di punta de Il Fatto Quotidiano. Corrias racconterà del suo volume, insieme al giornalista Michele Santoro, in un dibattito moderato da Vincenzo Iurillo, corrispondente da Napoli e dalla Campania de Il Fatto Quotidiano.

Il 13 marzo è in cartellone un altro libro, “Fuori Sistema“, edito da Piemme, e scritto da Luigi de Magistris, l’ex sindaco di Napoli. L’autore ne parlerà con l’avvocato Domenico Ciruzzi, ex presidente del Premio Napoli, che in quegli anni sostenne le battaglie del Pm. Il dibattito sarà moderato da Leandro del Gaudio, giornalista de Il Mattino.

Il 20 marzo si chiude la rassegna, con un libro che si concentra sulla figura straordinaria ed irripetibile di un intelletuale dal calibro di Pier Paolo Pasolini. Il libro si chiama “Passione Pasolini“, pubblicato da Lad. E’ stato scritto da Francesco Guadagni, in occasione del centenario della nascita del grande scrittore e regista.