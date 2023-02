Inno di Mameli cantato da Gianni Morandi (e da Mattarella): per Sanremo è il migliore avvio

globalist Modifica articolo

7 Febbraio 2023 - 22.07

La prima volta di un Presidente della Repubblica al Festival di Sanremo tra la standing ovation e un Inno di Mameli cantato da Gianni Morandi con tutto il pubblico (e anche da Mattarella).

«Io vorrei che cantassimo tutti insieme». Gianni Morandi ha aperto ufficialmente il festival di Sanremo, dopo il minuto di silenzio tributato alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Il pubblico dell’Ariston, che aveva accolto in piedi l’annuncio della presenza di Mattarella, si unisce in coro al canto di «Fratelli d’Italia». Anche il capo dello Stato applaude.

Le parole di Amadeus a Mattarella

«Averla qui con noi in questo teatro testimonia ancora una volta la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica. Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della Costituzione di cui lei è il nostro amato garante».

Amadeus si è rivolto così al presidente Mattarella presente al Teatro Ariston su un palchetto laterale con la figlia Laura. Poi «a rappresentare l’altissimo valore delle pagine» della Carta costituzionale Amadeus ha chiamato sul palco Roberto Benigni. L’attore e regista Premio Oscar ha salutato il presidente «con tutta la mia stima e ammirazione. Per me è una gioia essere qui».