Sanremo, Morandi e Jovanotti: la strana coppia fa ballare l'Ariston

4 Febbraio 2022 - 22.31

Discoteca ‘Ariston’: è l’effetto del medley proposto da Gianni Morandi con Jovanotti – l’autore del suo brano in gara, ‘Apri tutte le porte’ – con quattro brani delle loro rispettive carriere che fanno ballare il pubblico, in platea e soprattutto in galleria.

“Una miscela esplosiva”, la definisce presentandola Amadeus, per il quale i due formano “la strana coppia”. Il medley, interpretato sempre a due voci, inizia con due successi di Morandi, ‘Occhi di ragazza’ e Un mondo d’amore’, e prosegue con due brani iconici di Jovanotti, ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’. I due intrecciano le loro voci e persino i loro microfoni, terminando con un ‘incontro ravvicinato’ la loro applauditissima performance.