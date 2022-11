Continuavano a chiamarlo Trinità: su Rete4 il secondo film che lanciò la coppia Bud Spencer e Terence Hill

globalist Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 19.55

Un capolavoro – a suo modo – che fu il seguito del film che lancio la coppia Bud Spencer e Terence Hill che ha fatto una parte di storia della commedia italiana.

Questa sera, sabato 19 novembre 2022, alle ore 21.25 su Rete 4 va in onda il film Continuavano a chiamarlo Trinità, storico film con Bud Spencer e Terence Hill, del 1971 diretto dal regista E.B. Clucher. Si tratta del seguito di Lo chiamavano Trinità…

La trama

La vicenda si svolge nel Far West, qualche tempo dopo quanto narrato in Lo chiamavano Trinità…. All’inizio del film ritroviamo Bambino (Bud Spencer), il fratello di Trinità (Terence Hill), in una situazione difficile. Il pistolero è senza munizioni, senza cavalli e, cosa ancora più grave, i suoi fidi compagni Faina e il Timido sono morti. La colpa di tutto ciò è dello sceriffo di cui Bambino aveva preso il posto e che lo ha rintracciato seguendo le tracce di Trinità, che ha voluto raggiungere il fratello in California. Dopo aver rubato dei cavalli ad altri fuorilegge nel deserto, Bambino si reca a New Orleans per far visita alla mamma (Jessica Dublin), che in città gestisce un bordello con il suo nuovo compagno (Harry Carey Jr.).

Anche Trinità si ferma dalla madre durante il suo viaggio e così i due fratelli si ritrovano. All’improvviso arrivano anche i fuorilegge a cui Bambino aveva rubato i cavalli. Giunti con l’intenzione di compiere una rapina, sono loro ad essere derubati anche di armi e soldi da Trinità e Bambino e poi vengono messi in fuga dalla mamma dei due armata di fucile. Durante la notte i due fratelli si trovano costretti a giurare davanti al compagno morente della madre che da quel momento in poi intraprenderanno una carriera criminale insieme. In realtà si tratta di una messinscena, architettata da Trinità e dalla mamma, per convincere il riluttante Bambino a rimanere uniti.

Lungo la strada i due fratelli vedono un carro con due muli stanchi e pensano di derubare i passeggeri. Tutto ciò che trovano è una famiglia con un bambino malato e una bella ragazza, che si innamora di Trinità. La famiglia non riesce ad andare avanti a causa di una ruota del carro rotta. Non solo li aiutano a riparare il danno ma gli donano anche parte dei soldi che hanno rubato ai fuorilegge. I due fratelli allora si recano a Tascosa, dove James Parker (Emilio Delle Piane), un tracotante signorotto locale, smercia armi ai ribelli messicani. Per i suoi loschi traffici Parker si è impadronito della missione locale dei frati francescani, utilizzandola come deposito e punto di scambio delle armi, e tiene i monaci in suo potere.

Successivamente Trinità e Bambino vanno a San Josè ma…

Il cast

Protagonisti sono Bud Spencer, Terence Hill, Yanti Somer, Enzo Tarascio, Pupo De Luca, Emilio Delle Piane, Alfio Caltabiano, Franco Ressel, Enzo Fiermonte, Jessica Dublin, Dana Ghia.