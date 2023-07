Terence Hill annuncia un nuovo Western al Spencerhill Festival di Gubbio

redazione Modifica articolo

30 Luglio 2023 - 20.11 Culture

In un’atmosfera carica di entusiasmo e affetto, Terence Hill ha entusiasmato il pubblico del famoso Spencerhill Festival di Gubbio con un annuncio speciale. L’iconico attore, amato in tutto il mondo per i suoi indimenticabili ruoli nei film accanto a Bud Spencer, ha svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto cinematografico: un western emozionante e divertente che i fan tanto desideravano.

Sul palco, circondato da centinaia di fan accorsi da tutta Italia e mezza Europa, Terence Hill ha mostrato un sorriso contagioso, mentre salutava e ringraziava il pubblico, parlando sia in italiano che in tedesco. Accanto a lui, suo figlio Jess e la “seconda famiglia” di Terence, composta dai figli e dalla moglie di Bud Spencer, inclusa la signora Maria, e Giuseppe e Cristiana Pedersoli. Tra gli ospiti anche Ottaviano dell’Acqua, lo stuntman che ha lavorato a stretto contatto con Terence Hill in ben dodici film.

Rivolgendosi agli appassionati riuniti a Gubbio, Terence ha scherzato sulle “belle scazzottate”, spiegando con affetto che è proprio Ottaviano a organizzarle sul set. L’attore ha anche ricordato con affetto i bei momenti trascorsi a Gubbio durante le riprese della celebre serie televisiva “Don Matteo“. Ha sottolineato come la città abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera e nella sua vita, diventando una parte essenziale del suo cuore.

Il nuovo film è sicuramente un sogno che si avvera per i fan, che hanno dimostrato il loro affetto travolgente durante l’evento. L’attesa di vedere nuovamente Terence Hill sul grande schermo, in sella al suo cavallo e pronto a dare vita a nuovi personaggi indimenticabili, ha reso il pubblico entusiasta e grato all’attore per questa nuova avventura.