La propaganda russa passa anche per il Teatro: in scena uno spettacolo per demonizzare gli ucraini

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 11.21

Preroll

In sala scende il buio, e dal fondo un manipolo di soldati ucraini fa irruzione prendendo in ostaggio gli spettatori. Una donna viene trascinata sul palco sotto la minaccia delle armi e grida terrorizzata. Il tutto si è svolto in un teatro di Kaluga, città a sud-est di Mosca. Ma chi temeva una replica del tragico attacco ceceno al Teatro Dubrovka della capitale nel 2002, è stato presto tranquillizzato. Non si trattava altro che di uno spettacolo messo in scena da una compagnia di Lugansk con l’intento, spiega alla Nika TV uno degli attori, Vilen Babichev, di mostrare «la natura del nemico che ha invaso i nostri territori». Gli ucraini, appunto, che il presidente Vladimir Putin ha accusato di compiere «un genocidio» nel Donbass quando ha spiegato i motivi dell’operazione militare russa in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo spettacolo, intitolato `Gente educata´, ha ottenuto un finanziamento di oltre 10 milioni di rubli (circa 165.000 euro) da un fondo della presidenza. L’autore, Roman Razum, un musicista e regista di Lugansk, afferma che l’opera mira a creare «un contenuto positivo per contrastare un contenuto negativo che porta con sé un’ideologia immorale e si oppone ai codici culturali russi». «Mostriamo – aggiunge Razum – che questi non sono solo soldati ucraini, ma combattenti pienamente addestrati dalla Nato e riforniti di armi per molti anni».

Middle placement Mobile

Lo spettacolo, messo in scena la prima volta a Lugansk, sarà rappresentato in diverse città russe in un tour previsto fino alla fine di novembre.