L'omaggio di Mina alla storica band britannica con "The Beatles Songbook"

22 Ottobre 2022 - 21.14 Culture

Warner Music Italy lo ha da poco annunciato: il 18 novembre uscirà il nuovo progetto musicale di Mina dal titolo “The Beatles Songbook”, un omaggio ad una delle band più influenti degli anni ’60-’70.

“And I Love Her” è l’inedito pubblicato ieri che introduce il progetto, che conterà 18 tra canzoni registrate e rimasterizzate, che vanno dal 1965 al 2022 (data di uscita del’inedito).

Mina, attraverso questo ricordo, ha così scelto di rendere omaggio ai ragazzi di Liverpool, evidenziando il loro inestimabile contributo alla musica internazionale, che ancora oggi viene riconosciuto. Una band, figlia della beat generation, che ha generato un “fenomeno per tutti”, pieno di emozioni, passioni e partecipazione giovanile.

In un’intervista al settimanale “Noi” nel 1993, la Voce italiana ha affermato: “Impossibile non prenderne atto, di quel trasloco collettivo, immediato, dall’epoca in corso a ‘quella dei Beatles’. Improvvisamente, la pagina che era stata girata andava a coprire, a stendere come un velo su importanti lavori in corso, su presenze potenti, incisive, energiche quali Presley, Sinatra e i grandi del jazz”.

Negli anni altri artisti come Joe Cocker, Ray Charles, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald hanno omaggiato il gruppo, creando veri e propri capolavori con le loro versioni delle canzoni di Beatles.

“Ed eccomi oggi ancora – ha concluso Mina – pronta testimone dell’abbattimento di frontiere, di muri, di ostacoli linguistici effettuati dai Beatles attraverso le delizie dei loro testi, fluidi come i pensieri più felici di una mente col dono dell’eterna freschezza”.