MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo: l'8° edizione a Roma dall’11 al 15 Ottobre 20

globalist

26 Settembre 2022 - 16.21

Preroll

Torna il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo con la sua 8° edizione che si svolgerà a Roma dall’11 al 15 Ottobre 2022 nella storica sede di Palazzo Barberini e al Cinema Barberini, direttamente collegato al Palazzo e appena restaurato e dotato delle più moderne tecnologie di proiezione. Anche quest’anno sarà attiva la piattaforma MIA Digital che consentirà agli accreditati di accedere anche da remoto a tutte le sessioni (in diretta e on- demand). In crescita il numero degli accreditati, a dimostrazioni del ruolo sempre più rilevante del mercato romano che nel 2021 ha visto la partecipazione di oltre 2mila professionisti del settore. I progetti ricevuti quest’anno sono stati oltre 500, provenienti da 65 paesi del mondo. Di questi ne sono stati selezionati circa 70 che verranno presentati nel corso del MIA 2022.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo è nato nel 2015 per volontà di ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Francesco Rutelli e APA (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Giancarlo Leone. Oggi, è il più importante evento di settore in Italia ed è entrato a pieno titolo nell’agenda internazionale degli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore audiovisivo che ne riconoscono la peculiarità di mercato concepito con cura editoriale.

Middle placement Mobile

Il mercato offre un ampio programma con attività specifiche per ogni segmento di mercato, con pitching forum dedicati, showcase, attività di networking mirate e un ricco programma di conferenze che affrontano i temi di maggiore rilevanza e attualità per gli addetti ai lavori del settore audiovisivo.