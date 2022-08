Mia Market 2022: aperti gli accrediti

globalist

26 Agosto 2022 - 10.39

Sono aperti gli accrediti per il MIA MARKET 2022 (Roma, 11-15 ottobre 2022). Per accreditarsi basta cliccare QUI e seguire attentamente le istruzioni. L’ACCREDITO STAMPA È GRATUITO.



È necessario avere con sé il telefono perché vi arriverà un codice di autenticazione che viene inviato via sms.



Per eventuali problemi si può scrivere a [email protected] e vi verranno fornite istruzioni via mail.



MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo

Il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo è nato nel 2015 per volontà di ANICA (Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali) e APA (Associazione Produttori Audiovisivi). Oggi è il più importante evento di settore in Italia ed è entrato a pieno titolo nell’agenda internazionale degli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore audiovisivo.

Il MIA è realizzato grazie al sostegno delle istituzioni quali il Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale , l’ICE, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Lazio ed è sostenuto anche grazie al supporto di sponsor privati.

L’ottava edizione del MIA si svolgerà a Roma dall’11 al 15 Ottobre 2022.