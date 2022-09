Inizia la seconda edizione del Festival Internazionale di Capri

redazione

9 Settembre 2022

L’Associazione Festival Internazionale di Capri, dopo il successo ottenuto del Prologo 2021, grazie al contributo finanziario della Regione Campania (Scabec), il sostegno del Ministero della Cultura e la partecipazione dei Comuni di Capri e Anacapri, nonché la collaborazione della Direzione Museale Regionale della Campania presenta la Seconda edizione del Festival Internazionale di Capri – Il Canto delle Sirene.

Sotto la direzione di Geppy Gleijeses, il festival si svolgerà dall’8 al 24 settembre nei suggestivi luoghi naturali di Capri e Anacapri. Un ricco calendario, quindi, pieno di musica, prosa e anteprime nazionali. Inoltre, è stato organizzato un omaggio a Raffaele La Capria, grande autore e cittadino caprese che nel mese di ottobre avrebbe compiuto 100 anni.

“Era una grande scommessa, voluta dal Presidente De Luca e finanziata principalmente dalla Regione Campania, sostenuta dai Sindaci di Capri e Anacapri, ideata e diretta da me” afferma il direttore Gleijeses. “Vogliamo regalare ai capresi e al grande turismo culturale un festival di arte popolare”.

Tra i luoghi magnifici che ospiteranno i 12 eventi in calendario quest’anno abbiamo il Chiostro Grande e il Chiostro Piccolo della Certosa di Capri, la Grotta Azzurra, Piazza San Nicola ad Anacapri, i Giardini di Augusto a Capri e molti altri.

Questo festival quindi si prodiga a essere “una delle tante iniziative promosse dalla Regione Campania al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale e di promuovere il nostro territorio come la meta turistica ideale per i tanti appassionati d’arte provenienti da tutto il mondo” come afferma l’amministratore unico della Scabec Pantaleone Annunziata.