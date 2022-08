Una nuova versione di Pinocchio in live action presto sui piccoli schermi: a diffonderla Disney+

redazione

26 Agosto 2022 - 12.10 Culture

Preroll

Giungerà sui piccoli schermi, quelli di tv, computer e dispositivi mobili, una nuova pellicola di Pinocchio, diffusa in streaming da Disney+. Questa volta si tratterà di una versione in live action, dunque con attori in carne e ossa che affiancheranno delle animazioni. Il film sarà diretto dal Premio Oscar Robert Zemeckis e vedrà Tom Hanks nel ruolo di Geppetto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Da sottolineare la presenza nel cast di Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, Cynthia Erivo e Luke Evans, nonché dell’italiano Giuseppe Battiston che interpreterà Mangiafuoco.

Middle placement Mobile

Grande spazio, poi, alla cantante Frances Alina, nota ai più come la semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club. Sua è infatti la canzone della soundtrack del film “Una stella cade”, versione italianizzata di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, interpretata da Cynthia Erivo.

Dynamic 1

Il titolo, di cui è già stato rilasciato il trailer, verrà diffuso dalla piattaforma in occasione del Disney+ Day. Sono ormai plurime le declinazioni cinematografiche che la Disney ha ricamato attorno al personaggio di Pinocchio: la prima, dell’epoca dei grandi classici per ragazzi portati al cinema con l’animazione, è datata 1940, poi di recente lo ha riproposto al cinema Matteo Garrone nel 2019, mentre è nel cuore di tutti lo storico Pinocchio in tv, sceneggiato a puntate, di Luigi Comencini nel 1972, con il piccolo Andrea Balestri, Nino Manfredi Geppetto, Gina Lollobrigida Fata turchina. Ultima la versione in due parti diretta da Alberto Sironi nel 2009, con Bob Hoskins.

Oltre alla versione live action di Zemeckis, sempre quest’anno è attesa a dicembre l’edizione di Guillermo Del Toro, girata in stop-motion, con le voci originali di Gregory Mann ed Ewan McGregor, e atteso su Netflix. Quella di Zemeckis è una versione che si inserisce nella tradizione classica dell’amato romanzo di Carlo Collodi che il regista, appassionato e pioniere del digitale, riveste di un nuovo fascino moderno.

Dynamic 2

Nella pellicola Hanks indossa i panni del falegname che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è invece il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”, mentre la Fata Turchina è la candidata all’Oscar Cynthia Erivo. Keegan-Michael Key è la Volpe e Lorraine Bracco Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio, e ancora Luke Evans è il Postiglione. Presenti nel cast anche Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana e della sua marionetta Sabina, Lewin Lloyd in quello di Lucignolo oltre al già citato Giuseppe Battiston in quello di Mangiafuoco.

Inedite anche le nuove canzoni, basate sulle originali, composte dai candidati all’Oscar Alan Silvestri e Glen Ballard. La sceneggiatura è opera di Robert Zemeckis & Chris Weitz. Il film è prodotto da Andrew Miano, Chris Weitz, Robert Zemeckis e Derek Hogue, mentre Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns e Paul Weitz sono i produttori esecutivi.