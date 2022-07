Curdi, Zerocalcare critica l'accordo di Erdogan: "Spazzati via i sacrifici di un popolo"

globalist

1 Luglio 2022

Michele Rech, in arte Zerocalcare, in un’intervista a La Repubblica ha raccontato tutte le sue criticità nei confronti dell’accordo raggiunto tra Turchia, Finlandia e Svezia, in merito alla questione della popolazione curda. Il celebre fumettista, ha raccontao che se dovesse disegnare la prima tavola di una sua graphic novel la realizzerebbe con «le foto dei martiri caduti nella guerra per il Kurdistan da una parte e, dall’altra, l’immagine della firma del memorandum che di fatto spazza via quei sacrifici».

«Questo memorandum stabilisce principi molto gravi – sottolinea -. Mette in discussione, per dirne uno, il diritto all’asilo. E oltre al Pkk, si impegna a non sostenere più anche partner affidabili che ci hanno aiutato nella guerra all’Isis e congela la discussione riguardo alla presenza del Partito dei lavoratori curdi nelle liste del terrorismo internazionale».

Secondo Zerocalcare «E la premessa a un’invasione del nord della Siria da parte della Turchia. Sono tutti passaggi preliminari che mettono in sicurezza il progetto di Erdogan». E rispondendo alla domanda sul fatto che una decisione che riguardi il nord Europa ricada sull’area mesopotamica ribadisce: «È tutto collegato: apparentemente i curdi non c’entrano nulla con quello che sta accadendo in Europa, ma improvvisamente diventano moneta di scambio. Questo ti dà il polso di come si giochi con la pelle di chi sta lontano e vive in posti che in molti non sanno neanche individuare sulla cartina geografica».